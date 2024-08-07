Arda Güler için kesenin ağzını açtılar! İngiltere devinden 100 milyon Euro

EURO 2024'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, 2024-25 sezonu öncesinde ABD'de gerçekleştirilen kampta da yeteneklerini gösterme şansı buldu. İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, Arda Güler için 100 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Süper Lig'in en genç teknik adamı Arda Turan, en tecrübelisi ise Jose Mourinho

Süper Lig'in en genç teknik adamı Arda Turan, en tecrübelisi ise Jose Mourinho

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, Avrupa'da popülaritesini artırmaya devam ediyor ve İspanya'da büyük bir ilgi odağı haline geldi. EURO 2024'te 1 gol ve 2 asistle oynayan Arda Güler, Real Madrid'in ABD'de Barcelona ile oynadığı El Clasico'da harika bir performans sergiledi. Maç boyunca sahada kalan Arda, bir asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ve bir golü ise sayılmadı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, El Clasico'nun ardından Arda Güler için "Bu çocuk tam bir yetenek" dediği öğrenildi. EURO 2024 öncesinde 30 milyon Euro olan piyasa değeri, turnuvadan sonra 45 milyon Euro'ya yükseldi.

CHELSEA'Yİ 2-1 YENDİLER

Real Madrid, Barcelona maçının ardından ABD'de Chelsea ile karşılaştı ve Lucas Vazquez ve Brahim Diaz'ın golleriyle 2-1 galip geldi. Chelsea'nin tek golü ise Noni Madueke'den geldi.

El Clasico'da Barcelona'ya karşı asist yapan Arda Güler, Chelsea maçının kadrosunda yer aldı ancak süre almadı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda ve Endrick'in Barcelona maçından sonra toparlanmaları gerektiğini belirtti.

MANCHESTER UNİTED'DAN TEKLİF

Defensa Central'in haberine göre, İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Arda Güler için astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Kulübün, 2025 yaz transfer döneminde Arda için 100 milyon Euro'ya kadar ödeme yapmayı düşündüğü belirtiliyor.

Real Madrid, Arda Güler'i uzun yıllar kadrosunda tutmayı planlıyor ve gelen tekliflerle ilgilenmiyor. Arda, kulübün hem şu anki hem de gelecekteki projelerinin önemli bir parçası olarak görülüyor.