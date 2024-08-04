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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Barcelona maçında parladı! Perez'den flaş sözler

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Real Madrid&#039;in yıldızı Arda Güler Barcelona maçında parladı! Perez&#039;den flaş sözler

Spor Haberleri

ABD'de kamp yapan İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona, New Jersey hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sezonun ilk El Clasico mücadelesini Barcelona 2-1 kazanırken, maça ilk 11'de başlayan Arda Güler damga vurdu. 1 asist yapan, 1 golü de ofsayta takılan milli yıldız, Real Madrid Başkanı Perez'i de şaşırttı.

Real Madrid ile Barcelona, her sene olduğu gibi yine Amerika'da kozlarını paylaştı. Amerika'da kamp yapan 2 dev hazırlık mücadelesinde karşılaştı. Barcelona, sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda müsabakaya 12. dakikada hava koşulları sebebiyle ara verildi. Maç, 1.5 saatlik aranın ardından devam etti.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Barcelona maçında parladı! Perez'den flaş sözler - 1. Resim

Barcelona, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pau Victor, 54. dakikada 2. golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.

82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi. Milli oyuncunun 24. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Barcelona maçında parladı! Perez'den flaş sözler - 2. Resim

ARDA GÜLER BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR

Milan ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika sahada kalan ve Ancelotti'den övgüler alan Arda, Barcelona mücadelesinde 90 dakika oynadı. 19 yaşındaki yıldız bu kez de Başkan Perez'i kendine hayran bıraktı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Barcelona maçında parladı! Perez'den flaş sözler - 3. Resim

İspanyol basını Arda'yı yere göğe sığdıramazken, "Fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle maça bir saatten fazla ara verildi. Ancak bu durum bir kez daha Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olan Arda Güler'i etkilemedi. Türk cevheri bu sezon öncesi parlıyor." denildi.

Başkan Florentino Perez'in Arda'yı çok beğendiğinin altını çizen İspanyollar, şu ifadelere yer verdi: Aslında, ilk yarıda Arda çok az oyuncuya nasip olacak bir gol attı. Arda Güler'in yeteneğini sadece hakem durdurabildi. Florentino Perez, hakemin kararı ne olursa olsun, Türk yıldızın performansından çok memnun kaldı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Barcelona maçında parladı! Perez'den flaş sözler - 4. Resim

Stadyumdaki locada bulunan Florentino Perez, Arda Güler için, 'Bu çocuk tam bir yetenek' yorumunda bulundu. Madrid başkanının Arda Güler'in Barcelona maçındaki ilk yarı performansına tepkisi buydu. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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