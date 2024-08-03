Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler açıklaması! O takımı reddetti

Real Madrid'in sezon öncesi kampında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Milan ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de başlamıştı. Bu maçın ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD kampında büyük bir etki oluşturan Arda Güler, Milan karşısında da ilk 11'de sahaya çıkarak izleyenleri etkiledi. İspanyol basınına göre, genç yetenek yarın oynanacak Barcelona maçında da ilk 11'de başlayabilir. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i 10 numara pozisyonunda kullanmayı planladığı, Vinicius Junior'ın ise yedekler arasında yer alacağı belirtiliyor.

XABİ ALONSO'NUN İLGİSİ ÜZERİNDE

Diğer yandan, İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler'e ilgi gösterdiği ancak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ondan vazgeçmediği ve kadroda tutmaya devam ettiği ifade edildi.

BAŞKAN PEREZ'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Milan karşılaşmasının ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. İspanyol basınına göre Perez, Arda'ya “Düzenli olarak oynarsan, iyi performans gösterirsen ve takıma katkı sağlarsan, senin değerini ilk fark eden biz olacağız ve sözleşmeni derhal değiştireceğiz” şeklinde bir teklif sundu.

REAL MADRİD'DEKİ YÜKSELİŞİ

Perez'in Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalar, genç futbolcunun Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık dönemindeki en büyük sürprizlerden biri olduğunu vurguluyor. Arda Güler'in Milan karşısındaki performansı, onun sezonun en büyük cazibe merkezlerinden biri olacağına işaret ediyor.

Kulüp, Arda'nın yeteneklerinden memnun ve onun üzerine büyük yatırımlar yapmayı planlıyor. Başkan Perez’in, Arda’nın potansiyelini gördüğü ve bu nedenle birkaç teklifi reddettiği de belirtiliyor.

Başkan Florentino Perez’in, Arda Güler’e maaşında iyileştirme yapma sözünü verdiği ve bu uygulamanın Bellingham, Vinicius, Camavinga ve Tchouaméni gibi oyuncularda olduğu gibi kulüpte olağan bir durum olduğu ifade ediliyor.