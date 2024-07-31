İspanyol basını rekor teklifi duyurdu! Arda Güler için 80 milyon euroluk transfer teklifi

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, Avrupa'dan pek çok takımın ilgisini çekmeye devam ediyor. AC Milan, Bayer Leverkusen, Getafe, Real Sociedad ve Liverpool gibi takımların ardından, Newcastle United tarihe geçecek bir teklifle Real Madrid'in kapısını çaldı.

Arda Türkmen kızını paylaştı! Gelen o yoruma çok sinirlendi

Arda Türkmen kızını paylaştı! Gelen o yoruma çok sinirlendi

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sahada az süre alsa da bu kısa sürelerde bile yeteneğini ve kalitesini kanıtlamayı başardı.

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımızla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, turnuva sonrası birçok transfer haberiyle gündeme geldi.

EURO 2024 öncesi Arda için Real Madrid'e kiralık teklifinde bulunan Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, şampiyona sonrası Madrid'in kapısını yeniden çaldı. Avrupa'dan birçok takım da Arda Güler için Real Madrid ile temasa geçti.

SÜRPRİZ BİR TAKIM TALİP OLDU

Real Sociedad, Liverpool, Getafe ve AC Milan gibi takımlar Arda Güler için girişimlerde bulunurken, Premier Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı. Bu kulüp, tarihi bir teklifi Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in önüne sundu.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre, Newcastle United, Arda Güler için Real Madrid'e 80 milyon Euro teklif etti. Newcastle, Real Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödemeye hazır olduğunu belirtti.

'İHTİMALİ YOK'

Haberde, aracı kişinin Real Madrid yetkililerine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" dediği belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalini düşünmediği ifade edildi.

Ayrıca, teknik direktör Carlo Ancelotti ve kulüp başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'i çok beğendiği ve onu bir 'inci' olarak gördüğü vurgulandı.