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Haberler > Spor > Eski Real Madrid yıldızı Arda Güler hakkında konuştu! Tehlikeleri tek tek açıkladı

Eski Real Madrid yıldızı Arda Güler hakkında konuştu! Tehlikeleri tek tek açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in eski yıldız futbolcusu Toni Kroos, eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kroos, Arda'nın yeteneklerine övgüler yağdırırken, genç yıldızın geleceği konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Kariyerini sonlandıran Kroos, Arda Güler'in yeteneğine dikkat çekerek, "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, onu büyük bir gelecek bekliyor" dedi. Alman futbolcu,

Arda'nın inanılmaz bir sol ayağa sahip olduğunu ve bu yeteneğinin daha en başından fark edildiğini belirtti. Kroos, "Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Eski Real Madrid yıldızı Arda Güler hakkında konuştu! Tehlikeleri tek tek açıkladı - 1. Resim

Kroos, konuşmasında Arda Güler'in sağlık durumunun önemine vurgu yaparak, sağlıklı kalmasının kariyerindeki en kritik faktörlerden biri olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, genç yeteneğin fiziksel kondisyonunun gelecekteki başarıları için hayati bir rol oynayacağını gösteriyor.

Arda Güler'in yeteneği ve azmi, futbol dünyasında büyük bir heyecan oluşturuyor. Kroos'un övgü dolu sözleri, Arda'nın potansiyelini ve gelecek vaat eden kariyerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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