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Arda Turan, Fenerbahçe'nin yıldızına talip! Eski takım arkadaşını transfer etmek istiyor

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Arda Turan, Fenerbahçe&#039;nin yıldızına talip! Eski takım arkadaşını transfer etmek istiyor

Spor Haberleri

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un, Fenerbahçe'den Emre Mor'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almıyor.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor, transferde hareketli saatler yaşıyor. Arda Turan yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

EMRE MOR İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'un Eyüpspor'un gündeminde olduğu belirtildi.

Emre Mor ile Eyüpspor dışında birçok Süper Lig takımının ilgilendiği kaydedildi. 

Arda Turan, Fenerbahçe'nin yıldızına talip! Eski takım arkadaşını transfer etmek istiyor - 1. Resim

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

27 yaşındaki Emre Mor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon planları içerisinde yer almıyor. Başarılı oyuncu geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

Düzenleyen:  - Spor
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