Behzat Ç'de Arda Güler sürprizi! Real Madrid'li yıldızın filmdeki görüntüsü viral oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in 2013'de gösterime giren “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” filminde oynadığı ortaya çıktı.
Dünya futbolunun bir numaralı kulübü olarak bilinen Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler gündem olmaya devam ediyor.
Yıldız oyuncunun arşivden çıkan görüntüsü hayranlarını şaşırttı.
Arda'nın 2013'de gösterime giren “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” filminde oynadığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada gündem olan yıldız oyuncunun filmdeki sahnesi dikkat çekti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor