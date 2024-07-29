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Behzat Ç'de Arda Güler sürprizi! Real Madrid'li yıldızın filmdeki görüntüsü viral oldu

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Spor Haberleri

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in 2013'de gösterime giren “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” filminde oynadığı ortaya çıktı.

Dünya futbolunun bir numaralı kulübü olarak bilinen Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler gündem olmaya devam ediyor.

Yıldız oyuncunun arşivden çıkan görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

Behzat Ç'de Arda Güler sürprizi! Real Madrid'in filmdeki görüntüsü viral oldu - 1. Resim

Arda'nın 2013'de gösterime giren “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” filminde oynadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan yıldız oyuncunun filmdeki sahnesi dikkat çekti.

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