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Futbolu bırakan Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler yağdırdı! 'Onun gibisi yok'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbolu bırakan Toni Kroos, Arda Güler&#039;e övgüler yağdırdı! &#039;Onun gibisi yok&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolu bırakma kararı alan Alman futbolcu Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Kroos, "Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun ardından futbolu bıraktığını açıklayan Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı. Arda Güler'e övgü dolu sözler söyleyen Kroos, eski takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti.

BÜYÜK BİR GELECEK BEKLİYOR

Emekli Alman futbolcu açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor." dedi. 

Futbolu bırakan Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler yağdırdı! 'Onun gibisi yok' - 1. Resim

Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu fark etmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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