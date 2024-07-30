Arda Türkmen kızını paylaştı! Gelen o yoruma çok sinirlendi

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evli olan şef Arda Türkmen geçtiğimiz yıllarda baba olmuştu. Çocuğu ile pozunu paylaşan ünlü isme sosyal medyada hadsiz yorumlar gelince isyan etti. Türkmen,” İyi yürekli insanların yanında, sosyal medyada maalesef böyle densiz, böyle hadsiz insanlar da dolu” dedi.

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Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti

Yaptığı tariflerle hafızalara kazınan Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2022 yılında çocukları dünyaya gelmişti.

Türkmen, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Kızı Ada ile sık sık paylaşım yapan ünlü şefin paylaşımlarına bazen enteresan yorumlar geliyor.

Arda Türkmen'in kızı Ada ile olan paylaşımına yine benzer yorumlar gelince ünlü şef bu kez sinirlendi ve gelen yorumları paylaşarak isyan etti.

"ÇOCUK 10 YAŞINA GELİNCE BUNAMIŞ OLACAKSINIZ"

Paylaşımında “Çocuk 10 yaşına gelecek ama siz bunamış olacaksınız”, “Dede olacağın yaşta baba olursan ortaya böyle bir görüntü çıkar” gibi yorumlar yer alıyordu.

Gelen yorumlara ise "İyi yürekli insanların yanında sosyal medya maalesef böyle densiz, böyle hadsiz, böyle çapsız insanlarla da dolu" cevabını verdi.