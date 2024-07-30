50 kez tüp bebek denemişti! Aylin Coşkun: Gazze’den bir kız çocuğu evlat edinebilirim

Bebek sahibi olma ümidiyle 4 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun, artık tedaviye devam etmeyeceğini açıkladı. Coşkun, son verdiği röportajda Gazze’den bir kız çocuğu evlat edinme düşüncesinin olduğunu söyledi ve yaptığı açıklamayla duygulandırdı.

2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturan Aylin Coşkun, eşiyle bebek sahibi olmak istemiş, 50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü.

“TEDAVİ GÖRÜRKEN TEKERLEKLİ SANDALYEYE DÜŞTÜM”

Evlat sahibi olmak için uzun yıllardır uğraş veren Coşkun, daha önce katıldığı bir programda şunları söylemişti:

“Tüp bebek tedavisi sürecinde 2 ev parası yedim. Çok maliyetli bir tedavi. Ben çok güçlü bir karakterim. Tedavi görürken tekerlekli sandalyeye kadar düştüm. Kalçalarımın üstünde merdiven inip çıkmaya başladım. İnsanlar bu sürecin kolay olduğunu sanıyor ama yaşayan bilir.”

90 KİLOYA KADAR ÇIKMIŞ

50 kez tüp bebek denemesi yapan ve yıllardır sektörden uzak kalan Aylin Coşkun, Akşam gazetesine özel açıklamalar yaptı. Son 5 yılının yatalak hasta gibi geçtiğini belirten şarkıcı, “Zaten tüp bebek tedavisinde hormon yüklemesiyle şiştim 90 kilo oldum. Bir ara tekerlekli sandalyeyle gezdim. Ayağa kalkamayacak haldeydim. 8 ay önce artık çocuk isteğine son vermem gerektiğine kanaat getirdim. Kendimi 'Ya zamanı gelmedi ya da Allah sana bunu vermeyecek bırak' diye ikna ettim” dedi.

“GAZZELİ 10 TANE ÇOCUĞA EVİMİ AÇARIM”

Coşkun, Gazze’den bir kız çocuğu evlat edinme fikri olduğunu hatta bu sayıyı zaman içerisinde 10’a çıkartabileceğini belirtti. Evlatlık alma fikrinin oluşmaya başladığını söyleyen şarkıcı “Gazze’den yetim, hiç kimsesi olmayan bir kız çocuğu alabilirim. Belki de peş peşe alır 10 tane çocuğa evimi açarım, koruyucu anne olurum” şeklinde konuştu.