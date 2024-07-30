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Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül, başrol olacağı diziye veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül, başrol olacağı diziye veda etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen oyuncularından Neslihan Atagül dün yaptığı paylaşımla bebek beklediğinin müjdesini verdi. Yaklaşık 3 aylık hamile olan Atagül, yeni sezondaki iddialı dizisi İşgal Günlerinde Aşk’tan ayrılmak zorunda kaldı. Proje için başrol arayışlarına girildiği öğrenildi.

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı gibi birçok dizide rol alan ve son olarak eşi Kadir Doğulu ile beraber Gecenin Ucunda’da oynayan Neslihan Atagül, bir süredir ekranlara ara vermişti. 2025 yeni sezonda İşgal Günlerinde Aşk ile setlere dönmesi beklenen Atagül ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül, başrol olacağı diziye veda etti - 1. Resim

İŞGAL GÜNLERİNDE AŞK İÇİN YENİ OYUNCU ARANIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Neslihan Atagül’ün yaklaşık 3 aylık hamile olması bütün planları değiştirdi. Dizinin başrol kadın yıldızı Atagül’ün sürpriz bebek haberi diziye çekimler başlamadan veda etmesine neden oldu. İşgal Günlerinde Aşk için yeni bir kadın oyuncu arayışı içine girildiği öğrenildi.

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül, başrol olacağı diziye veda etti - 2. Resim

NESLİHAN ATAGÜL MÜJDEYİ VERDİ: BEBEK GELİYOR

Öte yandan meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla hamile olduğunu açıkladı. Karnı belirginleşen bir fotoğraf paylaşan Atagül, mesajında ise şu ifadeleri paylaştı:

“Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam;
Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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