Şeyma Subaşı gizli reklam yaparken yakalandı! Para cezası yedi

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı bu kez Instagram’da gizli reklam yaparken yakalandı. Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp ancak 'reklam' olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza yedi.

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın başı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle dertte…

Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemede Şeyma Subaşı’nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığını ancak ‘reklam’ olduğunu belirtmediğini tespit etti.

Sabah’ın haberine göre, Şeyma Subaşı’nın farklı tarihlerde beş markanın reklamını yaptığı gerekçesi ile kendisine 550 bin 59 lira para cezası kesildiği iddia edildi.

ÜNLÜ FENOMENE DE CEZA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde benzer bir durum sosyal medya fenomeni Cem Özkök’ün başına da gelmişti. Sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, kendi şirketine ait ürününün tanıtımını yaparken ’’reklam’’ etiketi kullanmadığı için 500 bin TL vergi cezası ödemişti.

GİZLİ REKLAM NEDİR?

Gizli reklam, tüketicilere fark ettirilmeden ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapma yöntemidir. Bu tür reklamlar, izleyicilerin tanıtımın bir reklam olduğunu anlamasını engeller ve bu nedenle yanıltıcı olabilir. Türkiye'de, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiğini ve gizli reklamın yasak olduğunu düzenler.