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Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti

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Hakan Ural &quot;Yıllardır hep aynı terane&quot; diyerek isyan etti

Magazin Haberleri

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyada sık sık gündem olan Hakan Ural’ın "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım. Allah vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana" dediği iddia edilmişti. Konu hakkında sessizliğini bozan ünlü isim, "Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı, mertlik daha da bozuldu” ifadelerini kullandı.

Hakan Ural, Kaldırım Çiçeği, Nefes Nefese, Böyle mi Olacaktı, Araf Zamanı, Kehribar gibi birçok dizide rol aldı.

Sibel Can'ın eski kocası Ural, son dönemlerde ise yaptığı açıklamalar ve girdiği polemiklerle gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim son paylaşımıyla isyan etti.

Sosyal medyada Hakan Ural'ın "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım. Allah vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana" dediği iddia edildi.

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti - 1. Resim

"TAZMİNAT DAVALARI DERHAL AÇILACAKTIR"

Bu sözler her yerde çok konuşulmaya başlayınca Ural’dan açıklama geldi. Ünlü isim X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı, mertlik daha da bozuldu. Sırf etkileşim için benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi haber sitelerinde haberleştirip Twitter'a servis ediliyor. Buna sorgulamadan salyalarla inan da çok olunca ortaya trajikomik bir durum çıkıyor. Hakkımda asparagas haber yapan haber siteleri başta olmak üzere bu haberlere itibar edip hakaretlerde bulunanlara gram anlayış olmaksızın maddi manevi en üst seviye tazminat davaları derhal açılacaktır."

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti - 1. Resim

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
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