GORA 4 GORA hazırlıkları başladı! Cem Yılmaz kadrodaki ilk ismi duyurdu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 30 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 09:28 - Güncelleme:

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Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "GORA 4 GORA" afişi ile yeni filmini duyurmuştu. Netflix'te yayınlanacak GORA 4 GORA ile ilgili ünlü komedyenden yeni bir paylaşım geldi. Cem Yılmaz’ın paylaştığı karede Ozan Güven’in olması dikkat çekti. Böylelikle filmin kadrosundaki ilk isim de belli olmuş oldu.