GORA 4 GORA hazırlıkları başladı! Cem Yılmaz kadrodaki ilk ismi duyurdu
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Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "GORA 4 GORA" afişi ile yeni filmini duyurmuştu. Netflix'te yayınlanacak GORA 4 GORA ile ilgili ünlü komedyenden yeni bir paylaşım geldi. Cem Yılmaz’ın paylaştığı karede Ozan Güven’in olması dikkat çekti. Böylelikle filmin kadrosundaki ilk isim de belli olmuş oldu.
2004 yılında vizyona giren G.O.R.A filminin devamı geliyor. Cem Yılmaz "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" diyerek duyurmuştu.
Filmin afişi paylaşan Cem Yılmaz, filmin adının "Gora 4 Gora" olacağını duyurmuştu. G.O.R.A hayranları tarafından oyuncu kadrosu merak konusu olmuştu.
OZAN GÜVEN KADRODA
Yılmaz’dan filmle ilgili yeni bir paylaşım geldi. “GORA 4 GORA pastası” diyerek pasta üfledikleri anı paylaşan ünlü ismin yanında Ozan Güven olması dikkat çekmişti.
Ünlü komedyen, yaptığı paylaşımla GORA 4 GORA filminde de Ozan Güven'in rol alacağını duyurmuş oldu.