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Real Madrid'in yeni transferinden Arda Güler'e övgüler yağdırdı

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Real Madrid&#039;in yeni transferinden Arda Güler&#039;e övgüler yağdırdı

Spor Haberleri

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yeni transferi Endrick, Türk yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.

İspanyol devi Real Madrid'in kadrosuna kattığı yeni isimlerden olan Endrick, takım arkadaşı Arda Güler hakkında konuştu.

Kulüp televizyonuna konuşan Brezilyalı yıldız, "Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu. Real Madrid'e yardımcı olabilmek için çok antrenman yapacağız çünkü en önemli şey bu." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yeni transferinden Arda Güler'e övgüler yağdırdı - 1. Resim

ENDRICK: HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR

Ezeli rakipleri Barcelona ile oynanacak hazırlık maçını değerlendiren Endrick, "Barcelona'ya karşı oynayacağım bir sonraki maç, gerçekleştireceğim bir hayal olacak. Çünkü bu bir 'Clásico' ve böyle bir maç oynamak her çocuğun hayalidir." dedi.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra görüşlerini paylaşan genç oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ne hissettiğimi anlatacak kelime bulamıyorum. Her zaman burada olmak ve Real Madrid için oynamak istemişimdir. Bu bir rüya. Sadece benim değil, ailemin de hayalini gerçekleştirdim. Bu, onlar için

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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