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ABD'nin savaş gemilerine karşı hamle! İran Devrim Muhafızları topyekün savaş istiyor

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ABD&#039;nin savaş gemilerine karşı hamle! İran Devrim Muhafızları topyekün savaş istiyor

Dünya Haberleri

Heniyye suikastinin ardından İran-İsrail gerilimi savaşa doğru gidiyor. İran Devrim Muhafızları ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerine karşı, askeri tahkimatı sağlamak adına çok sayıda gemisavar seyir füzesini teslim aldı. Ayrıca The Telegraph gazetesi, İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e doğrudan saldırı konusunda ısrar ettiğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ise topyekün saldırıdan kaçınarak, İran'ın komşu ülkelerindeki gizli İsrail üslerinin hedef alınmasını önerdiği belirtildi

Eski Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırması an meselesi haline geldi. "Karşılık vermekten başka çaremiz yok" diyen İran'a karşı ABD İsrail'i ne pahasına olursa olsun İsrail'i savunacağını ifade etti.

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemi ve uçaklarına İran Devrim Muhafızları gemisavar alarak karşılık verdi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e topyekün bir saldırı konusunda ısrarcı olduğu fakat Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'nın ise buna taraftar olmadığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı: Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz

DEVRİM MUHAFIZLARI TOPYEKÜN SALDIRMAK İSTİYOR

İngiltere menşeili The Telegraph gazetesi, İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e doğrudan saldırı konusunda ısrar ettiğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ise topyekün saldırıdan kaçınarak, İran'ın komşu ülkelerindeki gizli İsrail üslerinin hedef alınmasını önerdiği belirtildi.

Devrim Muhafızları'ndan üst düzey generaller Tel Aviv'e doğrudan ve topyekün saldırı konusunda ısrar ediyor. İran Cumhurbaşkanı  Pezeşkiyan ise, komşu ülkelerdeki gizli İsrail üslerini hedef almayı öneriyor.

ABD'nin savaş gemilerine karşı hamle! İran Devrim Muhafızları topyekün savaş istiyor - 2. Resim

ÇOK SAYIDA GEMİSAVAR TESLİM ALINDI

Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini teslim aldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.

İran Donanması ; Yeni Uzun Menzilli Gemisavar Füzelerini Teslim Aldı! - ULU Savunma

SAVAŞ VE UÇAK GEMİLERİ KONUŞLANDIRILDI

Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.

Pentagon duyurdu: Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemiye saldırıldı - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

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