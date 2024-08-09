‘Kara Pazartesi’ şokunun ardından… Bu hafta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?

Piyasalarda son dakika! Küresel borsalarda büyük çalkantıların yaşandığı hafta geride kaldı. Riskten kaçış eğilimiyle birlikte bu hafta dolar %1 primle 33,52 TL’ye, gram altın da %0,40 primle 2618 TL’ye yükseldi. Borsa %5,40 düşüş yaşayarak 10 binin altına düştü ve haftanın kaybettireni oldu. Bitcoin ise 13 bin dolarlık dalgalanmaya rağmen, haftayı %3,5 primle, 60 bin dolara yakın seviyelerden tamamlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi - Piyasalar, küresel borsalarda “kara pazartesi” çöküşüyle başlayan ve ardından nispeten toparlanmaların yaşandığı hareketli haftayı geride bıraktı. Bu süreçte içeride de TCMB’nin üçüncü enflasyon raporunda TÜFE tahminlerini sabit tutması ve “sıkı para politikası” vurgusu öne çıktı. Yoğun gündemde riskten kaçışla birlikte dolar ve altın fiyatları yükseldi, borsa ise geriledi.

DOLAR REKORDAN DÖNDÜ

Bu haftanın ilk yarısında dolar, küresel risk iştahında düşüşle 33,66 TL’yi test etti ve tüm zamanların rekorunu gördü. Dün TCMB’nin “şahin” duruşunun ardından kurlar bir miktar aşağı geldi. Geçen hafta 33,16’dan kapanan dolar, bu haftayı %1 primle, 33,52 TL seviyesinden tamamlamaya hazırlanıyor.

ALTIN ÖNCE DÜŞTÜ SONRA…

Altın, hafta başında sert düşüşle birlikte 2538 TL’ye kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte bugünkü kapanış 2618 TL’den gerçekleşiyor. Böylece gramda geçen haftaya göre %0,40 da olsa sınırlı bir prim yaşandı. Bu arada ons altında işlemler, cuma akşamı 2430 dolara yakın devam ediyor.

BORSADA BÜYÜK GERİLEME

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bu hafta %5,40 düşüşle 9907’den kapandı ve haftanın kaybettireni oldu. Analistler; beklentileri karşılamayan bilançolar, yüksek faiz ortamı, çarkların yavaşlaması ve yabancı satışıyla birlikte borsanın zayıfladığını, bir süre daha baskının devam edebileceğini belirtiyor.

BİTCOİN’DE SERT HAREKETLER

En sert hareketler Bitcoin’de yaşandı. Hafta başında 49 bin 500 dolara kadar gerileyen BTC, dün 62 bin 700 dolara yükseldi. Bu akşam işlemler ise 60 bin dolara yakın seyrediyor. 13 bin dolarlık volatilitenin gerçekleştiği haftada, BTC (pazar günü kapanışına göre) yüzde 3,40 primli seyrediyor.

PİYASA ŞİMDİLİK İLK ŞOKU ATLATTI

Analistler; küresel piyasaların bu hafta Japonya ve ABD’deki gelişmelere sert tepki vermiş olabileceğini, kısmi bir toparlanmanın yaşandığını ancak buna rağmen her şeyin geride kalmadığını ve artçı şokların gelebileceğini belirterek, “Yatırımcılar temkinli olmalı” uyarısını yapıyor.