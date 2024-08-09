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2025 beklentileri bile şaşırtıyor! TCMB'nin ardından dolar için kritik tahmin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 beklentileri bile şaşırtıyor! TCMB&#039;nin ardından dolar için kritik tahmin

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 9 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,55 TL’den güne başlıyor. TCMB’nin sıkı para politikası vurgusu ve 2024-2025 enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmemesi, “döviz kurlarının daha uzun süre stabil kalacağı” yönünde beklentileri öne çıkardı. Bazı ekonomistler “2025 enflasyon hedefi %14 ise, o yılın sonuna kadar doların da 40 TL’yi aşması beklenmemeli” görüşünü öne sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Merkez Bankası tarafından dün açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporunun ardından, döviz kurlarının geleceğine dair beklentiler de farklılaşmaya başladı. TCMB’nin mesajlarında “sıkı para politikası” vurgusu tekrar edildi. Enflasyon beklentileri de 2024’te %38 ve 2025’te %14 olarak korundu.  Buna bağlı olarak kurlarda “daha uzun süre stabil görünüm” beklentileri öne çıkmaya başladı.

9 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bütün bu denklemde bankalar arası piyasaya bakıldığında 9 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,55 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 33,49-33,59 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dün TCMB’nin sunumunun ardından 33,42 TL’ye kadar gerileyen kurlarda bugün sınırlı da olsa bir yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

TCMB’nin dünkü sunumunun, döviz kurlarında yataya yakın seyrin uzun sürebileceği mesajı verdiğini belirten GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu; sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Hedeflenen 2025 enflasyonu gerçekten %14 ise, o zaman USD/TL kurunun da, 2025 sonuna kadar 40 seviyesini aşması beklenmemeli” görüşünü dile getirdi.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Cevabı merak edilen bir başka soru da TCMB’nin faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı… Ekonomist Altuğ Özaslan da kaleme aldığı blog yazısında “Eylül ve ekim enflasyonları belirleyici olacak. Şartlar oluşursa kasım-aralıkta 250’şer puanlık indirimler masaya gelebilir. Beklentim Ocak 2025’te başlaması gerektiği yününde… Temkinli söylemlere bakılırsa, faiz indirimi hızı ve süresinin daha yavaş olma ihtimali makul geliyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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