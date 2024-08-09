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Çeyrek ve gram altınların üretimi durdurulacak mı? Darphaneden açıklama geldi

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Çeyrek ve gram altınların üretimi durdurulacak mı? Darphaneden açıklama geldi

Ekonomi Haberleri

Bazı haber sitelerindeki 'çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulması' yönündeki iddialara Darphane'den açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Bazı haber sitelerindeki 'çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulması' yönündeki iddialara cevap verdi.

"Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durması söz konusu değildir." denilen açıklamada, "Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam vb.) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir." denildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi

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İddia Sahibi: Günboyu Gazetesiİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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