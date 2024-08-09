SON DAKİKA | Brezilya'da yolcu uçağı düştü! Facia anı kameralarda

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 9 Ağustos 2024 20:41 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 20:58 - Güncelleme:

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Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli bir uçak kontrolden çıkarak düştü. Uçağın düşme sebebi henüz belirlenemezken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Uçağın düşme anları ise anbean kameralara yansıdı.