SON DAKİKA | Brezilya'da yolcu uçağı düştü! Facia anı kameralarda
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli bir uçak kontrolden çıkarak düştü. Uçağın düşme sebebi henüz belirlenemezken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Uçağın düşme anları ise anbean kameralara yansıdı.
Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü.
Düşen yolcu uçağında 62 kişinin olduğu aktarıldı.
EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Yerel TV kanalı GloboNews'in haberinde içinde 62 kişiyi taşıyan bir uçak Brezilya'nın Vinhedo kentinde düştüğü belirtil.
Sao Paulo eyalet itfaiye teşkilatı, Vinhedo'da bir uçağın düştüğünü ve kaza bölgesine ekipler gönderildiğini açıkladı.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya