Deprem bölgesinde hasadı başladı! Tarlada kilosu 100 TL

Hatay’da 6 dönüm arazide yetiştirilen çileklerin hasadı başladı. Muharrem Peköz, tarlada kilosu 100 liradan satılan çilekte üretimlerini 15 dönüme kadar yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan illerden olan Hatay’da birçok ürünün yetiştirilebilmesi mümkün. Çilek de bölgeye has ürünlerden biri. Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz de bereketli hasada başladı.

HEDEF 15 DÖNÜM

Çilek üretiminin zevkli olduğuna ve en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, “Dörtyol’da çilek üreticisiyim, yani ilk çilek üreticiliğini ben yapıyorum. 8 yıldan beri çilek üretiyorum, daha önce çilek üreten olmadığı için ilk ben oldum. Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

TARLADA 100 TL

Çileğin işçiliğinin çok güzel olduğunu ifade eden Peköz, sözlerine şöyle devam etti: "Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz’un 15’ine kadar hasat yapıyoruz. Hal olmadığı için manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız olmadığı için daha kolay oluyor. Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor. Sezon başladıktan sonra günlük belirli oranda buraya müşterimiz geliyor.”