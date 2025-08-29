Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dev konut hamlesi başlıyor! Üç yılda 500 bin yeni konut inşa edilecek, kiralar düşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dev konut hamlesi başlıyor! Üç yılda 500 bin yeni konut inşa edilecek, kiralar düşecek
Yeni konut projeleri için düğmeye basılıyor. 500 bin sosyal konut için yıl sonunda ilk kazmanın vurulması beklenirken özellikle ilk evini alacak gençler, emekliler, dar gelirli aileler ve memurlar için bazı destekler hayata geçirilecek. Ayrıca İstanbul’un her iki yakasından başlamak üzere büyükşehirlerde kiralık konut üretimiyle ilgili proje de devreye alınacak.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Türkiye’de enflasyonun artmasının ana sebeplerinden biri olan yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek için bir süredir hükûmetin gündeminde olan yeni konut projeleri yıl sonunda başlatılacak.

Uzun süredir çalışmaları devam eden kiralık konut üretimi ve yeni sosyal konut projeleri deprem bölgesindeki inşa çalışmaları sebebiyle hayata geçirilemiyordu. Bugüne kadar 3 trilyon lira harcanan deprem bölgesinde yılsonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. 2026 başından itibaren depremin bütçeye yükü de azalacak.

Dev konut hamlesi başlıyor! Üç yılda 500 bin yeni konut inşa edilecek, kiralar düşecek - 1. Resim

Bu doğrultuda hükûmet yeni konut projelerine daha fazla kaynak aktaracak. Yıl sonunda ilk etapta yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak. Üç yıl içinde büyük bölümü büyükşehirlerde olmak üzere 500 bin sosyal konut üretilmesi planlanıyor. Özellikle ilk evini alacak gençler, emekliler, dar gelirli aileler ve memurların ev sahibi olabilmesi için bazı yeni desteklerin de hayata geçirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “Deprem yükü hafifler hafiflemez yeni bir hamle yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek” diye konuştu.

Ayrıca İstanbul’un her iki yakasından başlamak üzere büyükşehirlerde kiralık konut üretimiyle ilgili proje de hayata geçecek. Sosyal konut projelerinin belli bir bölümü satılmayacak, buralar uygun fiyatlarla vatandaşa kiralanacak.

Dev konut hamlesi başlıyor! Üç yılda 500 bin yeni konut inşa edilecek, kiralar düşecek - 2. Resim

OSB’LERİN YAKININDA KONUT YAPILACAK

Hükûmetin başka bir hedefi de organize sanayi bölgelerine (OSB) yakın alanların yerleşime açılması. Buralarda yapılacak konutlar, OSB’de çalışanlara kiralanacak veya satılacak. Böylece, genellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelere kurulan OSB’lerde çalışanların, işyerlerine yakın ikamet etmeleri sağlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
