Kırmızı et ithalatı gündemden çıkacak! Besici kazanacak, 8 milyar lira yurtta kalacak

Kırmızı et ithalatı gündemden çıkacak! Besici kazanacak, 8 milyar lira yurtta kalacak

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Kırmızı ette ithalatı gündemden çıkaracak olan projeyle 2026’dan itibaren 200 bin yeni etçi ırk hayvan, yerli üreticiden karşılanacak, hayvan üretim kalitesi artacak, ülkenin geliri yükselecek ve yılda 8 milyar lira ülkede kalacak...

Besicilerin gelirini artırarak daha kaliteli hayvan üretmeyi sağlayacak dönem başlıyor. Yeni teşvik döneminde yerli üretici desteklenecek, ari ırk sayısı artırılacak, kırmızı ette ithalat dönemi tarih olacak. Söz konusu projeyi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Polatlı’da bir besi çiftliğine yaptığı ziyarette açıkladı. Yumaklı “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile TİGEM bünyesinde kaliteli etçi ırk damızlıkları üreticilere uygun şartlarda verilmeye başladı. Bugün etçi ırk hayvanlarımızın sayısının artırılması ve et arzının çok daha fazla oranda yerli kaynaklardan karşılanmasında yeni bir sayfa açacak başka bir projemizi kamuoyuna duyurmak için buradayız. Burada süt üretimimizin omurgasını oluşturan, yüksek damızlık niteliği taşıyan sütçü ırklarımızı yine tutuyor, onları âdeta bir gen bankası olarak koruyoruz. Bunların dışında kalan, soy kütüğüne kayıtlı olmayan sayısı yaklaşık 1 milyona yakın olan dişi sütçü ırk sığırlarımızı etçi ırklarla melezleyeceğiz. Böylece sütçü ırka göre daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanlar elde edeceğiz. Böylece üreticimizin gelirini artırmış olacağız” diye konuştu.

SÜT ÜRETİMİNDE SIKINTI YOK

Süt üretiminde herhangi bir sorun olmadığını, sütte arz fazlalığı dahi bulunduğunu ifade eden Bakan Yumaklı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Iğdır ve Şanlıurfa’daki çiftliklerinin damızlık merkezi hâline getirildiğini de anlattı. 2026’da 200 bin yeni etçi ırk hayvanının yerli üreticiden karşılanarak ithalatın azalacağını söyleyen Bakan Yumaklı, projenin bu yılın sonbaharından itibaren uygulanmaya başlanacağını ifade etti ve şunları söyledi: İlk yavruların Haziran 2026’dan itibaren alınması planlanıyor. Bu yavruların besilik materyal olarak kullanımı da bu tarihlerden sonra başlayacak. Bu hayvanlardan elde edilecek hayvanların daha yüksek et verimi sayesinde daha fazla et üretilmiş olacak. Dolayısıyla 2026-2027-2028 yıllarında ortalama 200 bin hayvana denk gelen miktarlarda daha fazla et üretimi gerçekleşmesi bekleniyor.

Böylece bu miktarda daha az besilik ithal edilmiş olacak. Yıllar itibarıyla diğer tedbirlerle birlikte besilik materyal ihtiyacının tamamen yerli üreticiden karşılanması hedefleniyor. 

İkinci el otomobilde 'Ödeme İste' tuzağı! Dolandırıcılar kapora vaadiyle vatandaşları soyuyor!
