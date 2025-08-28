Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye ekonomisi ne kadar büyüyecek? İşte ekonomistlerin 2025 ve 2026 tahminleri

Türkiye ekonomisi ne kadar büyüyecek? İşte ekonomistlerin 2025 ve 2026 tahminleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye ekonomisi ne kadar büyüyecek? İşte ekonomistlerin 2025 ve 2026 tahminleri
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın 2. çeyreğinde yüzde 3,87 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 büyüme tahmini yüzde 3,18 olurken, 2026 tahmini ise yüzde 3,83 oldu.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,87 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

2025 BÜYÜME TAHMİNİ

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 4,10 olarak kayıtlara geçti.

2026 BÜYÜME TAHMİNİ 

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,83 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün 2. çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının 1. çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl, nereden izlenir? CL kura çekimi bu akşam canlı yayınlanacak!İsrail’den skandal iddia: Şam’da Türk cihazını söktük
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2. çeyrek rakamları açıklandı! ABD ekonomisinde 2,5 yılın en güçlü büyümesi - EkonomiABD'de 2,5 yılın en güçlü büyümesiDenizli'de ekmeğe zam geldi! Fiyatı ne kadar oldu? - EkonomiDenizli'de ekmeğe zam geldi!Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı - EkonomiGramda 4.500 liraya ramak kaldıMerkez Bankası rezervleri tarihi zirveden geriledi - EkonomiRezervler tarihi zirveden gerilediYabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı - EkonomiYabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldıKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüş
Sonraki Haber Yükleniyor...