2. çeyrek rakamları açıklandı! ABD ekonomisinde 2,5 yılın en güçlü büyümesi

ABD Ticaret Bakanlığı büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ülke ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü. Bu oran son 2,5 yılın en güçlü büyümesi oldu. Piyasada genel beklenti yüzde 3 büyüme yönündeydi.

İLK ÇEYREKTE 3 YIL SONRA KÜÇÜLME OLMUŞTU

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreklik döneminde ise üç yılın ardından ilk kez yüzde 0,5 ile küçülme kaydetmişti.

İlgili Haber Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor

ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM GİDERLERİ

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede çekirdek kişisel tüketim giderleri ise yüzde 2,5 yükseliş kaydetti. Bir önceki dönemde kişisel tüketim giderlerinde yüzde 3,5 artış gerçekleşmişti.

KONUT DIŞI SABİT YATIRIMALAR

Konut dışı sabit yatırımlar, ikinci çeyrekte yüzde 5,7 artış gösterdi. Bu öncü olarak açıklanan yüzde 1,9’dan daha güçlü oldu. Bu artış, yazılım ve ulaşım ekipmanlarına yapılan yatırımlarda yukarı yönlü bir revizyondan kaynaklandı.