2. çeyrek rakamları açıklandı! ABD ekonomisinde 2,5 yılın en güçlü büyümesi
ABD ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentinin üzerinde büyüdü. Bu, 2023 yılının son çeyreğinden bu yana görülen en yüksek büyüme oldu.
ABD Ticaret Bakanlığı büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ülke ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü. Bu oran son 2,5 yılın en güçlü büyümesi oldu. Piyasada genel beklenti yüzde 3 büyüme yönündeydi.
İLK ÇEYREKTE 3 YIL SONRA KÜÇÜLME OLMUŞTU
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreklik döneminde ise üç yılın ardından ilk kez yüzde 0,5 ile küçülme kaydetmişti.
ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM GİDERLERİ
Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede çekirdek kişisel tüketim giderleri ise yüzde 2,5 yükseliş kaydetti. Bir önceki dönemde kişisel tüketim giderlerinde yüzde 3,5 artış gerçekleşmişti.
KONUT DIŞI SABİT YATIRIMALAR
Konut dışı sabit yatırımlar, ikinci çeyrekte yüzde 5,7 artış gösterdi. Bu öncü olarak açıklanan yüzde 1,9’dan daha güçlü oldu. Bu artış, yazılım ve ulaşım ekipmanlarına yapılan yatırımlarda yukarı yönlü bir revizyondan kaynaklandı.
TEMMUZDA YÜZDE 3 OLARAK AÇIKLANMIŞTI
ABD Ticaret Bakanlığı'nın temmuzun sonunda açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, ikinci çeyrek büyümesi yüzde 3 idi. Böylelikle büyüme rakamı yüzde 3,3 olarak revize edildi.