Dikkat! Bitcoin’de ‘çanak’ kırılıyor mu? 49 bin doları geçerse...

Bitcoin’de son dakika!.. Kripto para birimi 12 Şubat işlemlerinde, daha önce 11 Ocakta gördüğü 49 bin dolar sınırına dayandı. Bir ay içinde 38 bin 500 dolara kadar gerileyen ve tekrar 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin grafiklerinde “çanak formasyonu” görünümü dikkat çekiyor. 49 bin doların aşılması ve üzerinde günlük/haftalık kapanışların gerçekleşmesi halinde, Bitcoin’de, teknik formasyon gereği daha orta vadede 60 bin dolara varabilecek yükselişlerin de önü açılabilir! Analistler, güçlü dolar görünümünün kısa vadede Bitcoin’i desteklemediğini; ancak geçen ay yatırım fonlarına (ETF) izin verilmesinin ardından, bu kanaldan 2,7 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının gerçekleştiğini, bu faktörün yükselişi tetiklediğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Kripto para birimlerinde son günlerde yaşanan hareketlilik tekrar hızlandı. Özellikle Bitcoin’deki ivmelenme dikkat çekiyor. 11 Ocak’ta 49 bin doları gören ve tekrar aşağı yönelen Bitcoin, 23 Ocak’ta 38 bin 500 dolara kadar gerilemişti. O tarihten itibaren yönünü yukarı çeviren Bitcoin, 6 Şubat’ta 43 bin dolara yükseldi. Son 6 işlem gününde hızlanan Bitcoin, 12 Şubat işlemlerinde yeniden 49 bin dolar sınırına dayandı.

BITCOIN KAÇ DOLAR?

Bitcoin’de 12 Şubat işlemleri TSİ 11:00 itibarıyla 48 bin 300 dolar seviyelerinden devam ediyor. Kripto para biriminde 6 Şubat’tan tarihinden itibaren kısa vadeli önemli göstergelerden olan, 5 günlük ortalama seviyenin üzerinde hareketlilik sürüyor. Analistler; bugün itibarıyla 47 bin 300 dolarda bulunan 5 günlük ortalama seviyenin ilk destek olarak takip edilmesi ve kâr satışları halinde öncelikle bu noktanın çalışması gerektiği uyarısında bulunuyor. Daha aşağıda ise 46 bin – 44 bin dolar bandının korunmasının önemli olduğu vurgulanıyor.

BITCOIN BEKLENTİ VE HEDEF

Bitcoin’de 11 Ocak – 12 Şubat işlemleri arasında; yukarıda 49 bin dolar, aşağıda ise 38 bin 500 dolar bandı arasında bir çanak formasyonu görünümünün oluştuğunu ve arada 10 bin 500 dolarlık bir farkın gerçekleştiğini ifade eden analistler, “Bundan sonraki süreçte 49 bin dolar çok kritik. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük/haftalık kapanışların gelmesi halinde, 10 bin 500 dolarlık bir yükselişin daha önü, çanak formasyonu gereği açılabilir. Bu da daha orta vadede Bitcoin’de 60 bin dolara yaklaşacak yükselişleri de beraberinde getirebilir” uyarısında bulunuyor.

60 BİN DOLAR HAYAL Mİ?

Bitcoin daha önce iki defa 60 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Krripto para birimi; Nisan 2021’de 64 bin 750 doları ve Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test etmişti. Ardından düşüşe geçen Bitcoin; Kasım 2022’de 15 bin dolar sınırına kadar çekilmişti. 31 Aralık 2023 işlemlerinde 42 bin 250 dolar seviyesinden kapanan Bitcocin; 2024 yılında şimdiye kadar yaklaşık yüzde 15’lik bir getiriye imza attı.

ETF’LERE ONAY ÇIKMASI TETİKLEDİ

Hatırlanacağı gibi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen ay 11 farklı spot Bitcoin Yatırım Fonu (ETF) başvurusunu onaylamıştı. Böylece yatırımcılar, herhangi bir kripto para borsasında hesap açmadan, ABD borsaları üzerinden de yatırımı fonları aracılığıyla Bitcoin alım-satımı yapma imkanına kavuşmuştu. Bitcoin Yatırım Fonlarının, borsalarda işlem onayı alınan 10 Ocak gününden sonra 2,7 milyar dolarlık alım yaptığı belirtiliyor. Bitcoin ETF’lerinin portföyünde, toplamda ise 32 milyar dolarlık Bitcoin bulunduğu ifade ediliyor.