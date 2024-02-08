Bitcoin bir ay sonra 45 bin dolar sınırını yeniden aştı

Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği ETF onayının gelmesinin ardından Bitcoin, keskin ve hızlı yükselişe geçti! Amiral kripto para birimi Bitcoin sermaye girişlerinin 9. günde de devam etmesiyle 1 ay sonra yeniden 45 bin dolar sınırını aştı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kendisine tanınan yasal sürenin son gününde spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurusuna onay vermesinin ardından Bitcoin yükselişini sürdürüyor. Spot bitcoin ETF’lerine sermaye girişlerinin 9. günde de devam etmesiyle Bitcoin, bugün yeniden 45 bin dolar sınırın aştı.

BİTCOIN 1 AY SONRA YENİDEN YÜKSELİŞTE

Bitcoin yaklaşık 1 ay sonra ilk kez 45 bin doları aştı. Bitcoin fiyatı yüzde 2,2 artarak 45 bin 150 dolardan işlem gördü.

Bitcoin son olarak spot bitcoin ETF’lerin 10 Ocak’ta onaylanmasının ardından 12 Ocak’ta 45 bin doları aşarak 49 bin dolara dayanmıştı.

Grayscale Bitcoin Trust ETF’den sermaye çıkışlarının ardından Çarşamba gününe kadarki 9 işlem gününde fonlara sermaye girişi oldu.

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron bitcoin’de gelecek birkaç haftada ivmelenme olabileceğini belirterek “Bu ralli, psikolojik seviye olan 50 bin dolara doğru yükselişi tetikleyebilir.” ifadesini kullandı.

BITCOIN'DE REKOR BEKLENTİ

Dolar endeksinin (DXY) artık düşüşe geçeceğini belirten uzmanlar kripto paralarda sert ve keskin şekilde yukarı yönlü ataklar bekliyor. Glassnode kurucuları olan Jan Happel ve Yann Allemann, analistleri Bitcoin'in temmuz ayı civarında 120 bin dolara çıkacağını düşünüyor.