Fed öncesi gözler dolar, euro ve altında! İşte piyasalarda son durum

Piyasalar, Fed'in bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı. Kritik kararın dolar ve altın üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Veri öncesi piyasalar sakin seyrini sürdürürken, dolar/TL 30,36, ons altın 2.035 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki Fed'in faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? Dolar, euro, altın ve Bitcoin fiyatını nasıl etkilemesi bekleniyor? İşte detaylar...

Piyasaların beklediği gün geldi çattı. Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) altın ve dolar başta olmak üzere para ve emtia piyasaları üzerinde etkili olması beklenen faiz kararını TSİ saat 22.00 civarında açıklanacak. Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomi ve enflasyona ilişkin değerlendirmede bulunacak. Bu konuşma sırasında verilecek mesajların dolar, euro, altın ve Bitcoin için yön belirleyici olacağı düşünülüyor.

Geçen ay politika faizini sabit tutan bankanın, yüzde 5,25-5,50 bandındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fed Başkanı Powell'in konuşmaları ise dikkatli şekilde takip edilecek. Piyasalar, Powell'in açıklamalarında güvercin duruşa ve faiz indirimine ilişkin ipuçları arayacak.

Öte yandan piyasalarda, Mayıs'ta faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentiler ağırlığını koruyor. Geçen ay yüzde 70'lerde olan Mart'ta faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentiler ise yüzde 50'nin altına geriledi.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar/TL'de sakin bir seyir var. Para birimi ABD'de enflasyonun güçlü kaldığına ilişkin verilerle küresel ölçekte değer kazanmıştı. Doların değerini gösteren DXY endeksi 103 puana kadar yükselmişti.

Saat 9.00 itibarıyla piyasalarda 30,3628 TL'den işlem gören dolar, yatay fiyat hareketini sürdürüyor. Powell'in konuşmasındaki daha şahin veya güvercin ton, Türk lirasının dolara karşı değer kazanmasına neden olabilir.

Avro tarafında ise yüzde 0,2'lik bir değer kaybı var. Dün 32,94 TL seviyesinde kapanan euro kuru, yeni güne 32,88 TL'den başladı. Avro Bölgesi'nde bugün gözler Almanya'da. Almanya'nın Ocak ayı enflasyon verisi ile işsizlik oranı ve Aralık ayı perakende satışlar verileri açıklanacak.

ALTIN FİYATLARINDA FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Altın fiyatları, Fed'in faiz kararından en çok etkilenecek emtialar arasında yer alıyor. Powell'in daha güvercin tonda açıklamalar yapmasının altın fiyatlarında yeni bir yükselişi tetikleyebileceği belirtiliyor. Aralık ayında piyasanın Mart ayında faiz indirimi beklentisinin armasıyla ons altın 2.078 dolara kadar yükselmişti.

Güncel fiyatlara bakıldığında ons altın ve gram altında yatay hareket ettiği görülüyor. Ons altın mevcut olarak 2.035 dolar, gram altın ise 1.985 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 3.359 TL, cumhuriyet altını ise 13.819 TL'den alıcı buluyor.

BITCOIN FİYATI DÜŞTÜ

Fed gibi kritik veriler, risk düzeyi yüksek piyasalarda daha etkili oluyor. Kripto para piyasası ise riskli varlıkların başında geliyor. Veri öncesi Bitcoin fiyatı geriledi. Dün akşam 43.710 dolara kadar yükselen amiral kripto para, yüzde 1,3 düşüşle 42.980 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROLDE DENGE ARAYIŞI

Brent petrol ise Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle son dönemde değer kazandı. İki haftalık süreçte 77 dolardan 84 dolara kadar ulaşan petrol, 24 saatlik perspektifte geriledi. Dün 82,55 dolardan kapanan brent petrol, şu anda günlük yüzde 0,3 düşüşle 82,3 dolardan işlem görüyor.