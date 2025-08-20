Dolar 50 liraya, euro 60 liraya dayanacak! Danimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleri

Danimarka'nın önde gelen bankalarından Danske Bank, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Dev banka dolar/TL ve euro/TL tahminlerini güncelledi.

DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Dolar kuru 40,92 TL'den işlem görüyor. Ancak Danske Bank'ın analizlerine göre, doların 1 ayda 41,50'ye, 3 ayda 42,70'e, 6 ayda 44,60'a ve 12 ayda 48,20'ye yükselmesi öngörülüyor.

EURO TAHMİNLERİ

Euro şu sıralar 47,72 seviyesinde. Danimarkalı bankaya göre, euro 1 ayda 48,6'ya, 3 ayda 50,8'e, 6 ayda 54'e, 12 ayda ise 59 liraya yükselecek.

STERLİNDE 66 LİRA SESLERİ

Sterlin/TL için bir ay sonra 55,81, 3 ay sonra 57,74, altı ay sonra 60,4 ve bir yıl sonra 66.61 seviyesine çıkacağı tahmini sunuldu. Sterlin/TL kuru 55,32 civarında.

BANKALARIN TAHMİNLERİ

JPMorgan, temmuz ayındaki tahmininde TL'deki değerlenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini ancak bunun tutarının daha düşük olacağını belirterek, dolar/TL kurunun 45,5 seviyesinde kalacağını öngörmüştü.

Almanya merkezli Commerzbank, 2025 yılı sonu itibarıyla euro/TL kurunun 51,04 seviyesine, dolar/TL kurunun ise 44 seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.

S&P ekonomistleri ise mayıs ayında dolar/TL kurunun 2025'te 43, 2026'da 48, 2027'de 52 ve 2028'de 55 olacağını tahmin etmişti.