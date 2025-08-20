Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dolar 50 liraya, euro 60 liraya dayanacak! Danimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleri

Dolar 50 liraya, euro 60 liraya dayanacak! Danimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleri
Danimarka merkezli Danske Bank, 1, 3, 6 ve 12 ay sonrası dolar ve euro tahminlerini açıkladı. Bankaya göre dolar 50 lira sınırına, euro ise 60 lira sınırına dayanacak. İşte detaylar...

Danimarka'nın önde gelen bankalarından Danske Bank, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Dev banka dolar/TL ve euro/TL tahminlerini güncelledi.

DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Dolar kuru 40,92 TL'den işlem görüyor. Ancak Danske Bank'ın analizlerine göre, doların 1 ayda 41,50'ye, 3 ayda 42,70'e, 6 ayda 44,60'a ve 12 ayda 48,20'ye yükselmesi öngörülüyor. 

EURO TAHMİNLERİ

Euro şu sıralar 47,72 seviyesinde. Danimarkalı bankaya göre, euro 1 ayda 48,6'ya, 3 ayda 50,8'e, 6 ayda 54'e, 12 ayda ise 59 liraya yükselecek. 

STERLİNDE 66 LİRA SESLERİ

Sterlin/TL için bir ay sonra 55,81, 3 ay sonra 57,74, altı ay sonra 60,4 ve bir yıl sonra 66.61 seviyesine çıkacağı tahmini sunuldu. Sterlin/TL kuru 55,32 civarında.

BANKALARIN TAHMİNLERİ

JPMorgan, temmuz ayındaki tahmininde TL'deki değerlenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini ancak bunun tutarının daha düşük olacağını belirterek, dolar/TL kurunun 45,5 seviyesinde kalacağını öngörmüştü.

Almanya merkezli Commerzbank, 2025 yılı sonu itibarıyla euro/TL kurunun 51,04 seviyesine, dolar/TL kurunun ise 44 seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.

S&P ekonomistleri ise mayıs ayında dolar/TL kurunun 2025'te 43, 2026'da 48, 2027'de 52 ve 2028'de 55 olacağını tahmin etmişti.

