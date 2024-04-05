Dolar daha fazla düşer mi? Uzmanlar uyarıyor…

Dolarda son dakika! 5 Nisan dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 31,96 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Seçim sonrasında döviz hesaplarında hızlı düşüş yaşanırken; dolarda haftalık değer kaybı yüzde 2’yi buldu. Ekonomistler “TCMB, rezervlerini artırmak ve piyasayı dengelemek için dolar alımına başladı. İthalat ve tüketim artışı riskine karşı dövizde aşağı marj sınırlı olabilir” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasada seçim öncesinde “kur yükselecek” beklentisiyle alınan pozisyonlar son günlerde çözülmeye başladı. Şirketlerin daha fazla döviz satışı yaptığı, kurlardaki stabilizasyonla birlikte hane halklarının da ellerinde tuttuğu dövizi bozdurmaya yöneldiği ifade ediliyor. TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, piyasadaki bu çözülmenin sürebileceğini belirterek, “Bu hareketin tohumu aslında 500 baz puanlık faiz artışı ile birlikte atıldı. Seçim sonrasında da ekonomi yönetiminin ve mevcut politikaların devam edeceğine yönelik yapılan vurgular, bundan sonrası için önemli” dedi.

5 NİSAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bu noktada kurlardaki harekete bakıldığında, seçim sonrası haftanın son işlem gününde dolarda 32,00 TL altında stabilize olmaya çalışan bir görünüm dikkat çekiyor. 5 Nisan dolar fiyatı 31,96 TL’den serbest piyasada işlem görüyor. Döviz bürolarında da doların 31,75 – 31,97 alım-satım fiyatlarıyla işlem gördüğü ve artık fiyat makasının tamamen kapandığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu gerçekleşmeler, seçim sonrasında piyasada paniğin ve belirsizliğin yatıştığı, normalleşmenin başladığı şeklinde yorumlanıyor. Bu arada 1 Nisan Euro fiyatı da 34,64 TL seviyelerinden yeni güne başlangıç yapıyor.

DOLARDA 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Yeni not artışları, gri listeden çıkış ve yabancı sermaye girişinin artacağı gibi beklentilerle görünümün pozitife döndüğünü belirten Altınsaç, “Seçim belirsizliği bitti ve kısa vadede TL üzerindeki baskı ortadan kalkıyor. Yabancı da TL tarafına geçiş yapıyor. Burada Merkez Bankası alıcı olarak devreye girip, rezerv biriktirmeye başlıyor. Ancak TL’de çok fazla değerlenmeye de izin verilmeyecektir. Çünkü bu sefer ithalat ve tüketim eğilimi tekrar artabilir. Bu sebeple dolarda aşağı marj sınırlı kalabilir. Yıl sonu dolar beklentilerinin de bu tabloda bir miktar aşağı revize edildiğini görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

SON AÇIKLANAN VERİLER NE DİYOR?

Seçimlerden önceki haftaya ait para piyasaları verileri belli oldu. Buna göre 29 Nisan ile biten haftada;

-TCMB’nin toplam rezervleri; 718 milyon dolar geriledi, 123 milyar 126 milyon olarak gerçekleşti.

-Yerlilerin toplam döviz mevduatı 2 milyar 184 milyon dolar düştü, 183 milyar 647 milyon dolar oldu.

-Kur Korumalı Mevduatlardan 11,80 milyar TL çıkış yaşandı. Son KKM büyüklüğü; 2,27 trilyon TL…

-İhtiyaç kredisi faizi %86,20, ticari kredi faizi %66,30, mevduat faizleri %64,30’a yükseldi.

Açıklanan verilere göre dövizdeki çözülmenin, seçim öncesi haftadan itibaren başladığı görülüyor.

FAİZ YÜKSELİRSE NE OLUR?

Öte yandan sıkı para politikasının faiz oranlarını önemli ölçüde yukarı taşıdığı görülüyor. “Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur” sorusunun cevabı aranırken; konuyla ilgili olarak ekonomistler, “Bu dönemde bilançosu güçlü ve nakit akışı sağlam olan şirketler daha iyi durumda ancak finansman ihtiyacını ağırlıklı olarak kredi kullanarak gideren KOBİ ağırlıklı şirketler sıkıntı yaşayabilir. Bankaların aktif kontrollerini şirketlerin de kasa yönetimini iyi yapmaları gerekiyor. Öte yandan faiz yükselirse enflasyonda da bir soğuma olmalı ki; fiyat artışları kontrol altına alınabilsin. Şu anki sıkılık düzeyinin ise henüz tam anlamıyla enflasyona yansıdığı görülmüyor. Yabancı sermaye girişi arttıkça dengelenme daha net hissedilebilir” görüşünü dile getiriyor.