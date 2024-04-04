Dolarda işler tersine döndü! Şimdi de vatandaş satıyor, Merkez alıyor

Serbest piyasada dolar 31,95 TL’den güne başlarken; döviz bürolarında fiyat makası tamamen kapandı. “Seçim sonrası yükseliş” spekülasyonları boşa çıkınca şirketler ve vatandaşlar dolarda satışa geçti. Bu süreçte TCMB’nin, 32,00 TL’nin altında satışları karşılayarak rezerv artırmaya yöneldiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Türkiye’de hane halkını ve iş dünyasını yerel seçim öncesi 6 haftalık süreçte yaklaşık 12 milyar dolar alım yapmaya yönelten ve TCMB'nin rezervlerinde hızlı düşüşü beraberinde getiren süreç geride kalıyor. Seçimlerin ardından ilk işlem haftasının ortasına gelinirken, döviz için ileri sürülen “31 Mart sonrası yükseliş” spekülasyonunun gerçekleşmediği görüldü. Belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte kurlar üzerindeki baskı hafiflerken; dövizde yükseliş yerine gerileme yaşanıyor.

4 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar 4 Nisan işlemlerine 31,95 TL seviyelerinden başlıyor. Kapalıçarşı’da ve döviz bürolarında ise uzun sürenin ardından bir ilk yaşanıyor. TCMB kurları ile döviz büroları arasındaki makas kapandı. Aylardır yüzde 1-3 bandında seyreden iki kur arası fiyat farkı, seçim sonrası sakinleşme ile birlikte birbirine denk hale geldi. Döviz bürolarında dolar fiyatı 4 Nisan’da 31,90-32,05 alım-satım bandında seyrediyor. Bu arada Euro ise sabah ilk işlemlerde 34,75 TL’den fiyatlanıyor.

TCMB ALIM YÖNÜNE GEÇTİ

Geçen yıl aralık ayında 145 milyar doları bulan TCMB’nin toplam rezervleri, seçim öncesi dönemde 123,8 milyar dolara kadar gerilemişti. Mart toplantısında 500 baz puanlık faiz artışıyla TL’yi savunan Merkez Bankası’nın, bu hafta dolardaki gerilemeye karşılık verdiği ve tekrar rezervlerini artırmaya yöneldiği belirtiliyor. Bloomberg HT’de yer alan haberde; TCMB’nin alımlarının doğrudan müdahale kapsamında olmadığı ve bu sebeple miktarının da bilinmediği ifade ediliyor.

BEKLENTİLER TERSE DÖNÜNCE…

Yüksek TL getirisinde rağmen hane halklarının ellerine geçen en ufak miktardaki birikimle bile dolar almaya yöneldiğini belirten ekonomistler, “Bu paralar yatırım veya ihtiyaç amaçlı ya da bilinçli şeklide dolara gitmedi. Spekülasyona dayalı endişeler bu süreci körükledi. Hatta çok kısa vadede ihtiyaç duyulacak TL bile dolara kaydı. Şimdi bu davranışlarda bir çözülme görülüyor. Şirketler yüksek faizli kredi yerine dövizde satışa geçiyor. Hane halkları da altın ve mevduat tarafındaki getiriyi görerek dövizlerini bozdurmaya başladı. Yaklaşan bayram öncesinde TL’ye dönüş hızlanabilir” diye konuşuyor.

BUGÜN REZERVLER AÇIKLANACAK

Bu arada bugün, seçimlerden önceki haftada gerçekleşen rezerv, KKM ve Döviz Tevdiat Hesaplarına dair gerçekleşmeler belli olacak. Söz konusu veriler, piyasadaki eğilimi göstermesi açısından önem taşıyor. Öte yandan ilk çeyrekte enflasyonun yüzde 15’e yükseldiği görülürken; dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada; sıkı para politikasının, maliye politikası ile destekleneceği bildirildi.