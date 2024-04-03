Dolar ve borsada şok etkisi! Enflasyona karşı hangi yatırım kazandırdı?

Bugün %3,16 açıklanan mart enflasyonunun ardından yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu. Martta %14 yükselen gram altın, enflasyon karşısında en yüksek getiriye imza attı. TL mevduat %3,75 getiri ile enflasyonu geçti. Dolar martta %3 yükseldi ve TÜFE ile başa baş gitti. Borsa ise geçen ay %2,7 düşerek enflasyona karşı yenildi. Seçimlerin ardından altın diri durmaya devam ederken, dolar ve borsada irtifa kaybı sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Yerel seçimlerin ardından üçüncü işlem günü geride kaldı. Piyasalar tarafında dövizden kaçışın hızlandığı, borsada satışların arttığı ve altında rekor seviyeden bir miktar dönüşün yaşandığı gözlemleniyor. Serbest piyasada dolar 32,00 TL’nin altında geriledi. Kur 31,95 seviyesinden günü tamamlıyor. Gram altın 2360 TL ile gün içi zirve yaptı. Ardından 2345 TL’ye kadar çekildi. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ise yüzde 1,05 düşüşle 8945 puandan kapanış gerçekleştirdi.

HANGİ ENSTRÜMAN, NE KAZANDIRDI?

Bu arada bugün TÜİK tarafından mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre TÜFE, martta yüzde 3,16 artış gösterdi. Yatırım araçlarının mart ayı reel getirileri de belli oldu. Gram altın mart ayında yüzde 14 yükselerek enflasyona karşı en yüksek getiriyi sağladı. TL mevduat da ortalama yüzde 3,75 ile mart enflasyonuna karşı galip geldi. Dolar ise yüzde 3 yükselerek marta TÜFE ile başa baş gitti. Borsada BİST100 endeksi ise geçen ay %2,7 düşerek, bu süre içinde yatırımcısına koruma sağlayamadı.

DOLARDA SATIŞLAR HIZLANABİLİR

Seçimlerden önce en küçük tasarruf sahiplerinin bile 31 Mart sonrası için korkuyla dolar aldığını söyleyen Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, “Şimdi dolarda yaşanan bu zayıf seyir devam ederse, seçim öncesi alınan pozisyonların kısa sürede TL’ye dönmek zorunda kalacağını görebiliriz. Çünkü bu likiditeye ihtiyaç duyulacaktır. Hem bireyler hem şirketler tarafında. Yaklaşık üç hafta içerisinde bu dönüşün daha belirgin şekilde gerçekleştiğini izleyebiliriz” şeklinde konuştu.

9000’İN ALTINDAKİ BORSAYA DİKKAT!

Uzun bayram tatilinin yaklaştığını hatırlatan Ekonomist Nuri Sevgen ise, borsanın bu hafta baskı altında kalabileceğini belirterek “Özellikle kredili pozisyonların taşınması konusunda yüksek faiz maliyetleri sebebiyle bir çekimserlik olabilir. Çünkü kredili ile taşınan hisse senedi pozisyonlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Endekste 9000 seviyesi çok kritik, bu seviye altında kalıcılık halinde grafikler tekrar aşağı dönebilir. 8700’ler tekrar söz konusu olabilir. Yatırımcılar dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.