Borsada 2024 hedefi ne? İşte BİST100 için son tahmin…

Borsada son dakika! BİST100, kritik 50 günlük ortalamaya işaret eden 9040 seviyesinde bulunuyor. Birçok hisse zirve seviyelerine uzaklaşırken, geçen ay 11 bin 544 yatırımcının portföyü 1 milyon TL’nin altında geriledi. Yatırımcılar “Borsa 2024 hedef fiyat” aramalarını sıklaştırırken; TERA Yatırım tarafından yayımlanan raporda, BİST100 için yıl sonunda 13.252 seviyesi öngörüldü. Hangi hisseler öne çıkacak? İşte 2024 borsa yorum ve beklentileri…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde “testere piyasası” olarak da tabir edilen “bir yukarı bir aşağı” görünüm devam ediyor. Endeksin yaklaşık 6 haftalık süreçte yukarıda 9450 ve aşağıda 8700 bandında sıkıştığı gözlemleniyor. Ancak bu süreçte birçok hisse senedinde, gördükleri zirve seviyelerden oldukça geride kalan fiyatlamalar dikkat çekiyor. Sektör ve hisse ayrışmasının net olarak gözlemlendiği borsada, 2 Nisan işlemleri de %1,27 düşüşle 9040 puandan tamamlandı.

PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde 105 milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşirken; Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) yüzde 8,48 ile en çok kazandıran hisse oldu. Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesi ise yüzde 5,81 ile en çok düşen hisse olarak dikkat çekti. Dünkü işlemlerde SAHOL, YKBNK, AKBNK, ISCTR ve BIMAS para girişinde ilk 5 hisse arasında yer aldı. THYAO, EREGL, TOASO, KCHOL ve TUPRS ise en çok para çıkışı ile endekse negatif katkı sunan hisseler olarak öne çıktı.

50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

2 Nisan kapanışı itibarıyla BİST100 endeksinin hem 5 günlük (9133) hem de 22 günlük (9095) ortalama seviyelerinin altında kaldığı görüldü. Borsa için kritik destek olarak ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 9040 seviyesi dikkatle takip edilecek. Son kapanış bu seviyeden gerçekleşirken; bugünkü işlemlerde 50 günlük ortalamanın korunması önem taşıyor. Borsada sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yüksek faiz baskısı öne çıkıyor. Artan faizler aynı zamanda kredili işlem hacminde düşüşe ve yatırımcıların da hisse senetlerinden mevduata kaymasına sebep oluyor.

BİST100 2024 HEDEF

Endekse dair seçim sonrası beklenti raporları da gelmeye devam ediyor. TERA Yatırım tarafından yayımlanan Nisan 2024 Strateji Raporunda; BİST100 hisselerinin kârlılıklarına göre 6.2 çarpan oranıyla işlem gördüğü, 2024 sonu tahmini F/K oranının ise 9,0 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörüldü. Raporda; BiST100 için %45 potansiyel ile 13.252 seviyesinin görülebileceği aktarıldı.

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR

TERA Yatırım bu süreçte Anadolu Grubu Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji, Alarko Holding, BİM, Ford Otosan, İş Bankası, Mavi, Sabancı Holding, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Bankası’nı, beğendiği hisseler arasında gösterdi.

Bu arada kurum; beklenenden yüksek enflasyon, muhtemel politika değişikliği, düşük yabancı girişi, küresel ekonomi ve jeopolitik gerilimleri, bu senaryo üzerindeki riskler olarak sıraladı.

(ÖNEMLİ UYARI: Bu içerikte yer alan bilgiler, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.)