Borsada pozitif ayrıştılar: Banka hisseleri daha fazla yükselecek mi? İşte hedef fiyatlar…

Bankacılık Sektör Endeksi 2024’te şimdiye kadar yüzde 30 yükselişle BİST100 üzeri getiri sundu. Yatırımcılar “En çok kazandıran banka hisseleri”, “Banka hisseleri alınır mı”, “Banka hisseleri yorum” gibi aramalarını sıklaştırırken; sektörle ilgili raporlar yükseliş potansiyeline işaret etti. İşte AKBNK, GARAN, ISCTR ve YKBNK için beklentiler ve hedef fiyatlar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da işlem gören banka hisseleri, son dönemde gösterdikleri performansla öne çıkıyor. 2023 yılını 8717 seviyesinden tamamlayan BİST Bankacılık Sektör Endeksi (XBANK), dünkü işlemlerde 11 bin 664 seviyesini test etti. Ardından da 11 bin 384 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Böylece XBANK 2024 yılının başından itibaren yüzde 30,59 yükselişe imza arttı. Aynı dönemde BİST100 endeksinin yükselişi ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. XBANK, daha fazla kazandırdı.

BANKA HİSSELERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye’nin makroekonomik dengeleri ve CDS risk primi, en fazla bankalar tarafından fiyatlanıyor. Her iki göstergede de yaşanan pozitif gerçekleşmeler, banka hisselerine destek oluyor. Seçimlerden önce rasyonel politikaların kararlı şekilde uygulaması ve seçimlerin ardından da devamının teyit edilmesi, her ne kadar faizlerde yüksek seviyelerde bulunulsa da bankalar için pozitif görünüme destek oluyor.

BANKALARDA ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Halk Yatırım tarafından yayımlanan 2 Nisan tarihli Bankacılık Sektör Görünümü raporunda; ekonominin dinamiğine uygun para politikasının devamı ve enflasyonun da bu çeyreğin ardından düşüş trendine gireceği ana senaryosunda; bankacılık sektöründe güçlü görünümün süreceği belirtiliyor. Raporda; kredi/mevduat makasında normalleşme ve ücret/komisyon geliri kalemlerinde yükseliş gibi faktörlerin, sektörde beklenen kârlılık azalmasını dengeleyeceği de ifade ediliyor.

BANKA HİSSELERİ HEDEF FİYAT

Halk Yatırım tarafından yayımlanan raporda; 12 aylık dönem için bankalar hakkında değerlendirmeler ve hedef fiyatlar şu şekilde:

AKBANK (AKBNK): Güçlü sermaye yeterlilik oranı ile öne çıkıyor.

Son Kapanış: 47,80

Hedef Fiyat: 58,51

GARANTİ BANKASI (GARAN): Yüksek karşılık oranı ve aktif kalitesiyle dikkat çekiyor.

Son Kapanış: 69,80

Hedef Fiyat: 87,27

İŞ BANKASI (ISCTR): TÜFE endeksli portföyü sayesinden kârlılığın da destekleneceği öngörülüyor.

Son Kapanış: 11,51

Hedef Fiyat: 15,93

YAPI KREDİ (YKBNK): Sektörün üzerinde öz kaynak kârlılığı, olumlu bulunuyor.

Son Kapanış: 28,42

Hedef Fiyat: 35,18

Söz konusu hedef fiyatlar; yüzde 22 ila 38 arasında getiri potansiyeline işaret ediyor.

(ÖNEMLİ UYARI: Bu içerikte yer alan bilgiler, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.)