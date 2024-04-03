Döviz düşüyor! Dolarda satış zamanı mı? Kimse bunu beklemiyordu

Dolarda son dakika! 3 Nisan dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 32,05’e yakın denge bulmaya çalışıyor. Seçimlerin ardından “sıkı para politikasına devam” yönünde gelen kararlı mesajlar, dolarda yükseliş beklentilerini kırdı. Yabancı sermaye girişinde kıpırdanma yaşanırken; içeride hem şirketler hem de vatandaşlar dolarda satışa geçmeye başladı. Bugün mart enflasyonu açıklanıyor. TÜFE’de gerileme eğilimi, dövize talebi daha da düşürebilir!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Seçimlerin ardından iki işlem günü geride kalırken, özellikle döviz piyasalarında dikkat çeken fiyatlamalar gerçekleşiyor. Toplumun büyük kısmında geçen yılki genel seçimler sonrasında yaşanan yükselişin benzeri beklenirken ve pozisyonlar da buna göre alınmışken; döviz fiyatlarının kıpırdamaması, bu beklentide olanları ters köşeye yatırdı. Seçim öncesi son işlem gününde 32,43 TL’den kapanan dolar, hafta ortasına gelindiğinde yüzde 1 civarında değer kaybı yaşadı.

3 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar fiyatı 3 Nisan işlemlerinde 32,05 TL’ye yakın başlıyor. Kapalıçarşı’da ise dolar 32,16 alış ve 32,39 satış tarafında fiyatlanıyor. Son rakamlar fiyat makasının yüzde 1 seviyesine kadar düştüğünü gösteriyor. Mart başlarında TCMB kurları ile döviz büroları arasındaki fark, panik alımlarla 1 TL’ye kadar açılmış; döviz bürolarında satış fiyatı 33,50 TL’ye yaklaşmıştı. Bu seviyelerden fiziki döviz alanlar, bugünkü fiyatlara göre zarara geçti. Bu arada 3 Nisan Euro fiyatı 34,58 TL’den güne başlıyor.

ŞİRKETLER DE VATANDAŞ DA DOLAR SATIYOR

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı, ekonomi yönetimi ve TCMB Başkanı düzeyinde gelen “mevcut ekonomi politikalarına devam” mesajları, dövizdeki gerilimin düşmesinde etkili oldu. Hafta başından itibaren olumlu yabancı raporlarının gelmesiyle birlikte yabancı sermaye girişinin de başlaması, kurları baskı altına aldı. Yüksek kredi maliyetine karşılık şirketler, TL ihtiyacı için dolar satmaya başladı. Vatandaşlar da TL’deki yüksek getiriye geçiş yapmak üzere döviz bürolarına bu sefer satış için koşmaya başladı.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Ekonomide yeni dönemin en büyük hedefi olarak enflasyonla mücadele öne çıkıyor. Bu anlamda atılan adımların enflasyon tarafındaki yansımaları dikkatle takip ediliyor. Bugün TÜİK tarafından mart ayı enflasyonu açıklanacak. Beklentiler TÜFE’de aylık bazda yüzde 3,5 artış yönünde… Beklentiye paralel gelebilecek rakamlar pozitif karşılanacak. Ocak ve şubat aylarında TÜFE; yüzde 6,70 ve yüzde 4,53 olarak gerçekleşmişti. İTO tarafından bu hafta açıklanan mart ayı enflasyonun ise yüzde 3,93 olmuştu.

YAPISAL REFORMLAR DA ÖNEMLİ

Yerel seçim sonuçlarını ve seçim sonrası dönemi değerlendiren ekonomistler, “Seçmenler aslında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı bir mesaj verdi. Dolayısıyla şu an bununla mücadele eden ekonomi yönetimi hedefte değil, tam aksine elleri daha da güçlendi. Bununla birlikte sıkı politikanın yatırımlar ve işsizlik üzerinde bazı yansımaları olabilir. Para politikasına ek olarak, özellikle TCMB ve TÜİK başta olmak üzere hayata geçirilecek yapısal reformlar da artık daha önemli” şekline konuşuyor.