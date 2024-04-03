Jeopolitik riskler ve Fed’e dikkat: Altın yüksekten uçuyor! Fiyatlar rekora…

Altında son dakika! 3 Nisan gram altın fiyatı serbest piyasada 2355 TL ile zirve seviyelere yaklaştı. Ons altın ise 2288 dolarla rekor kırdı. Jeopolitik risklerden destek bulan altın fiyatlarında yükselişin devamı halinde; ons için 3325 dolar ve gram için 2400 TL’nin görülebileceği belirtiliyor. FED üyelerinin, dün 3 faiz indirimi için desteklerini tekrarlaması da altını destekledi. Bu hafta gözler ABD istihdam verilerinde… Kâr satışları halinde onsta 2260 dolar desteğine dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- İç piyasalarda döviz kurlarında yaşanan yatay seyre rağmen gram altın fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın, dün akşam 2300 dolar sınırına yaklaştı. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte son günlerde yükselişini hızlandıran ons altın, aynı zamanda rekor seviyelere de yakın seyrediyor. Ortadoğu’da İsrail-İran gerilimi tırmanırken; Tahran yönetimi, Suriye’deki konsolosluğun vurulmasının ardından “cevap verileceğini” açıklamıştı.

3 NİSAN ALTIN FİYATI KAÇ TL

Dün akşam 2330 TL’ye yakın seviyelerden kapanış gerçekleştiren gram altın, 3 Nisan işlemlerine 2355 TL civarından başlıyor. Böylece gram altın dünkü kapanışa göre yüzde 1 primle işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2475 TL satış tarafında yer alırken; çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 230 TL, yarım altın 8 bin 287 TL ve tam altın da 16 bin 500 TL’den satılıyor. Ons altının bu sabah 2288 dolarla tüm zamanların rekorunu kırması, içeride gram altını destekleyen ana unsur oldu.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altında haftalık değer artışı yüzde 4,90 ve son bir aylık yükseliş yüzde 9,75 olarak gerçekleşirken; 3 Nisan itibarıyla 5 günlük hareketli ortalama 2260 dolar ve 22 günlük ortalama 2200 dolar seviyesinde konumlanıyor. Yaşanabilecek kâr satışlarında ilk olarak 2260 dolar desteğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan analistler; risklerin artması ve ABD’den zayıf verilerin desteklemesi halinde, yukarı yönlü hareketliliğin devam edebileceğini ve 2325 dolara varabilecek yükselişlerin yaşanabileceğini aktarıyor.

Mevcut şartlarda geri çekilmeler sınırlı kalırken; gram altın için 2300 TL’nin artık önemli bir dip bölgesi olabileceği ve onstaki güçlü görünümün devamı halinde, gramda da 2400 TL’ye doğru hareketliliğin sürebileceği ifade ediliyor.

ALTIN FİYATI İÇİN BU VERİLERE DİKKAT

Bu hafta ABD’de istihdam haftası… Bugün ADP Özel Sektör İstihdam rakamları açıklanacak. Cuma günü ise FED’in faiz indirim süreci için çok daha önemli Tarım Dışı İstihdam rakamları görülecek. İstihdam piyasasında soğumaya işaret edebilecek veriler, aynı zamanda enflasyonist baskıların da hafiflediğinin sinyallerini vereceği için; faiz indirimleri konusunda Fed’in elini rahatlatacak. Dolayısıyla dolar endeksi ve ABD tahvilleri tarafında gevşeme ve ons altında yukarı hareketin devamı da görülebilecek.

FED FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Bu arada faiz indirimine dair Fed üyelerinden de mesajlar gelmeye devam ediyor.

-Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester; 2024 için 3 adet faiz indirimini uygun gördüğünü, “daha az bir indirim” ihtimalinin ise verilere göre değerlendirilebileceğini söyledi.

-San Francisco Fed Başkanı Mary Daly; üç faiz indirimine “makul” baktığını tekrarladı.

ABD’de hafta ortası itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında;

-ISM İmalat PMI beklenti üzerinde artarak martta yüzde 50,3'e çıktı ve daralma bölgesinden kurtuldu.

-Şubatta Fabrika Siparişleri verisinde de yüzde 1,1 olarak beklenen artış, yüzde 1,4 şeklinde gerçekleşti.

Söz konusu verileri ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ederken; altın için önemli olan dolar endeksi 3 Nisan’da 104,72 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,35 ile güçlü bölgede konumlanıyor.