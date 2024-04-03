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Haberler > Ekonomi > ABD'li dev banka tarih verdi: Dolar 30 TL'nin altına gerileyecek 

ABD'li dev banka tarih verdi: Dolar 30 TL'nin altına gerileyecek 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;li dev banka tarih verdi: Dolar 30 TL&#039;nin altına gerileyecek 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li bankacılık devi Wels Fargo, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. Dev bankaya göre, dolar 2025 yılında 30 TL'nin altına gerileyecek.

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Banka, yerel seçimler sonrasında da Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini "artan bir inançla" yineledi.

DOLAR 30 TL'NİN ALTINA DÜŞECEK

Dolar/TL'nin bu yıl zirveyi gördüğünü belirten banka, 2025 yılında 30 seviyesinin altına ineceği öngörüsünde bulundu.

"TL'YE OLAN YAPICI GÖRÜŞÜMÜZÜ YİNELİYORUZ"

Bankadan yapılan analize göre bu yılın başında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bakış açısı resmi olarak ifade edildi. Geçen yıllara göre önemli görüş değişikliğinin olduğuna dikkat çeken banka, "Yerel seçimlerin geride kalması ile politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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