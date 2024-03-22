Dolar dipten yükseliyor… Hafta biterken işte ilk fiyatlar

Dövizde son dakika! 22 Mart dolar ve Euro fiyatı kaç TL? TCMB’nin faiz artışının ardından kurlarda yaşanan gerileme takip edilirken; 22 Mart dolar fiyatı 32,15 TL’den ve Euro fiyatı 34,85 TL’den yeni güne başlıyor. Ekonomistler; döviz mevduatlarında artış, KKM’de çıkışların azalması ve TCMB rezervlerindeki gerilemeye işaret ederek, “Aynı zamanda enflasyon görünümünde de bozulma dikkate alındığında, alınan kararlar doğru. Bunların etkisinin zamanla görülmesi beklenebilir. Özellikle seçim sonrası döviz hareketi beklentilerinin de bir miktar zayıfladığı görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası’nın mart ayı toplantısında “şahin” bir müdahale ile 500 baz puanlık faiz artışına gitmesinin ardından gözler döviz piyasalarına çevrildi. Politika faizinin yüzde 50’ye yükseltilmesinin ardından ilk işlemlerde; dolar 32,42 TL’den 31,72 TL’ye kadar gerilemiş; Euro da benzer şekilde 35,58 TL’den 34,55 TL’ye kadar çekilmişti. TCMB’nin “koridor” uygulaması ile faizde +3 puanlık bir alan daha açması, döviz tarafında yüzde 2’ye yaklaşan gerilemeleri de beraberinde getirmişti.

22 MART DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

İlk fiyatlamaların ardından döviz kurlarında dengelenme çabası gözlemleniyor. 22 Mart dolar fiyatı 32,15 TL’den ve Euro fiyatı da 34,85 TL’den yeni güne başlıyor. Söz konusu fiyatlamalar döviz sepeti olarak bakıldığında, kurlarda görülen zirve seviyeye göre yaklaşık yüzde 1,50’lik değer kaybına işaret ediyor. Öte yandan Kapalıçarşı’da dolar/TL fiyatlamaları 33,19 TL’den geçerken; hâlâ 1 TL civarında seyreden makasın, önümüzde günlerde serbest piyasa lehine fiyatlanması bekleniyor.

DÖVİZ MEVDUATLARI VE REZERVLERDE SON DURUM

Son açıklanan verilere bakıldığında; 15 Mart ile biten haftada yerlilerin döviz mevduatı 1,68 milyar dolar yükselerek, 182,81 milyar doları buldu. Bir önceki hafta da 5,70 milyar dolar artış yaşanmıştı. TCMB’nin toplam rezervleri de 15 Mart haftasında 2,63 milyar dolar gerileme ile 127,90 milyar dolara düştü. TL mevduat faizlerinde yüzde 50 ve üzerine çıkmasına rağmen, dövize yönelimin devam ettiği ve bunun da enflasyonist baskılar başta olmak üzere finansal istikrarı bozucu etki yaptığı değerlendiriliyor.

KKM’DEN DÖNÜŞLER HIZLANABİLİR

TCMB’nin son hamlesinin ardından dikkatlerin bir yandan Türk Lirası ve Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarına çevrileceğini aktaran analistler, “Son dönemde KKM hesaplarındaki çözülme devam etse de bir miktar yavaşlamıştı. 1-3 aylık vadelerde özellikle dövizden dönen KKM mudilerine yüzde 65 civarında TL mevduat oranları sunuluyor. Dövizde dizginlenme ve TL’deki getirinin de artması KKM hesaplarındaki çözülmeyi de bir miktar hızlandırabilir, burası da dikkatle takip edilmeli” diyor.

SEÇİM SONRASI DÖVİZ BEKLENTİLERİ

Son açılanan rakamlara göre KKM hesaplarının büyüklüğü 15 Mart ile biten haftada sadece 8,11 milyar TL azaldı ve 2 trilyon 296 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam aynı zamanda geçen yıl eylül ayından itibaren en sınırlı gerilemeye işaret etti. TCMB’nin faiz artışı dahil bütün kararlarının etkilerinin özellikle seçimlerin ardından daha net görülmeye başlanacağını aktaran analistler “Şu anda 31 Mart sonrası dövizde yükseliş beklentilerinin bir miktar kırılacağı gözlemlenebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.