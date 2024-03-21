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Haberler > Ekonomi > TCMB'nin sürpriz faiz kararının ardından Borsa coştu, dolar sert düştü!

TCMB'nin sürpriz faiz kararının ardından Borsa coştu, dolar sert düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TCMB&#039;nin sürpriz faiz kararının ardından Borsa coştu, dolar sert düştü!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! TCMB’nin politika faizini yüzde 50’ye çıkararak +3 puanlık da koridor üst sınırı belirlemesi, kararlılığını ortaya koydu. TCMB’nin “Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” şeklindeki net mesajıyla, TL’de ralli yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bankaların öncülüğünde yüzde 2’yi aşkın yükseldi. Dolar 31,75 TL’yi ve gram altın da 2225 TL’yi test etti. Analistler, “Seçimlerden sonra dövizde yükseliş beklentileri de kırılmış olabilir” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL -Yakın dönemde elindeki bütün silahları kullanarak para politikasını daha da sıkılaştıran Merkez Bankası, son hamlesini de çok kuvvetli yaptı. Beklentilerin aksine politika faizini 500 baz puan arttırarak yüzde 50 seviyesine çıkaran TCMB; böylece “TL’nin değerini korumak, piyasada döviz spekülasyonuna mahal vermemek ve enflasyonla mücadele konusunda da kararlılığını ortaya koymak” adına, piyasalara oldukça açık ve net mesaj bir mesaj vermiş oldu.  

DOLAR, EURO VE ALTIN GERİLEDİ 

Merkez’in kararı öncesinde 32,40 TL’nin üzerinde bulunan dolar, akşam saatlerinde 31,75 TL’ye kadar geriledi. Dolar en son 7 Mart’ta bu seviyeleri görmüştü.  

Euro’nun fiyatı 35,58 TL’den 34,65’e kadar çekildi. Böylece Euro’da yüzde 2’ye yaklaşan değer kaybı gerçekleşti. Ardından döviz kurlarına cılız tepkiler gözlemleniyor.  

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı FED kararı sonrasında 2307 TL ile zirve yapmıştı. TCMB kararının ardından ise döviz kurlarındaki gerilemeyle birlikte 2225 – 2230 TL bandına kadar gevşedi. 

TCMB'nin sürpriz faiz kararının ardından Borsa coştu, dolar sert düştü! - 1. Resim

BORSA, BANKALARLA COŞTU 

Bu arada Türkiye’nin CDS risk primi 336'dan 318'e kadar çekildi. ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte risk priminde 300’ün altına doğru gerileme bekleniyor. TCMB’nin rasyonel politika zemininde bütün gerekenleri yapması; risk priminin düşmesinden en fazla olumlu etkilenen banka ve holding hisselerine ciddi alım getirdi. Her iki sektör hisselerinde yüzde 4 ile yüzde 7 arasında primler dikkat çekti. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi de günü yüzde 2,07 yükselişle 9140 seviyesinden tamamladı. 

ENDEKS 9200’E YAKLAŞTI 

Analistler, TCMB’nin duruşunun piyasalara pozitif yansıdığını belirterek, “Bundan sonraki süreçte faizlerin uzun süre yüzde 50 seviyesinde kalacağını görebiliriz. Bu süreyi; enflasyonda yaşanacak gerileme eğilimi, ülkeye girecek yabancı sermaye ve piyasadaki döviz talebi belirleyecek. Sonuç olarak TCMB çok güçlü bir mesaj vererek, enflasyonla mücadelede ciddiyetini göstermiş oldu. Seçimlerden sonraki süreçte dövizde artış beklentileri de ciddi anlamda kırılmış olabilir” ifadelerini kullanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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