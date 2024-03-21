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Faiz artışı dünyada yankı buldu! 'TCMB'nin bağımsızlığının arttığını teyit ediyor'

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Faiz artışı dünyada yankı buldu! &#039;TCMB&#039;nin bağımsızlığının arttığını teyit ediyor&#039;

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı dünyada yankı buldu. Uzman isimler bu kararın 'hoş bir sürpriz' olduğunu belirterek, TCMB'nin bağımsızlığını geri kazandığını ve enflasyonla mücadele için ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu ortaya koyduğunu ifade ettiler.

Geçtiğimiz ay faizi sabit bırakan Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. Sürpriz karar Türkiye kadar dünyada da yankı uyandırdı.

Kararın ardından BBVA Research Başkanı Alvaro Ortiz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ortiz, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışına ilişkin X paylaşımında "Böylece daha sonra daha büyük bir faiz artışı yapma ihtiyacından kaçınmış oldular. Ne kadar geç, o kadar sıkılaşma. Ne kadar erken, o kadar iyi. Tebrikler" dedi.

YAKLAŞAN SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Ekonomim'in haberine göre; ünlü ekonomist Timothy Ash de TCMB'nin beklenmedik faiz artışını değerlendirdi. Ash, bankanın bağımsızlığını geri kazandığına ve enflasyonla mücadele için ne gerekirse yapmaya hazır olduğuna işaret ettiğini yazdı. Öte yandan Ash, X paylaşımında faiz artışının ay sonunda gerçekleşecek yerel seçimlere rağmen yapıldığına da dikkat çekti.

Generali Investments gelişen piyasalar stratejisti Guillaume Tresca da Bloomberg'e verdiği demeçte, "Özellikle seçim öncesi gelen bu karar Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsızlığının arttığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

"HOŞ BİR SÜRPRİZ OLDU"

Londra'daki Trium Capital'in EM portföy yöneticisi Peter Kisler ise kararı, "Bu hoş bir sürpriz oldu" şeklinde değerlendirdi.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys ise karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Bugünkü karar, Başkan Karahan'ın, yüksek enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı olduğuna ve enflasyonun resmi beklentilerden sapması durumunda hızlı hareket etmekten çekinmediğine dair çok güçlü bir sinyaldir.''

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ TUTMADI

Bloomberg'in anketinde sadece Deutsche Bank ve Goldman Sachs TCMB'den faiz artışı bekliyordu ve diğer tüm ekonomistler faizlerin sabit tutulacağını öngörmüştü.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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