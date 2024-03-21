Merkez Bankası faiz kararını yüzde 50 olarak açıkladı
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Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı soruları araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı ve detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
TCMB Mart ayı faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? soruları araştırılıyor. Mart ayı faiz kararı ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Şubat ayında sabit tutulan faiz kararının ardından Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu merak ediliyor. İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI MART 2024 FAİZ KARARI
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararları Para Politika Kurulu tarafından açıklandı. Merkez Bankası faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. Şubat ayında 8 ay sonra ilk kez sabit tutulan faiz artışı Mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıktı.
ŞUBAT 2024 FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Şubat ayında Merkez Bankası faiz kararı yüzde 45'te sabit tutularak TÜFE yıllık olarak yüzde 67,07 arttı. TÜFE şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 arttı