Merkez Bankası faiz kararını yüzde 50 olarak açıkladı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 14:08 - Güncelleme: 21 Mart 2024 14:13 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu, açıklandı mı soruları araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı ve detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...