Faiz kararı sonrası dolar ve eurodan sert düşüş! İşte piyasalarda son durum

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 14:40 - Güncelleme: 21 Mart 2024 14:47 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde faizi yüzde 452ten yüzde 50 çıkarmasının ardından dolarda hızlı bir düşüş oldu. Karardan önce 32,40 lira seviyesinde bulunan dolar kararla birlikte 32,04 lira seviyesine geriledi. Euro ise 35,50'den 35,10 seviyelerine düştü.