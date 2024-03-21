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Haberler > Ekonomi > Faiz kararı sonrası dolar ve eurodan sert düşüş! İşte piyasalarda son durum

Faiz kararı sonrası dolar ve eurodan sert düşüş! İşte piyasalarda son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faiz kararı sonrası dolar ve eurodan sert düşüş! İşte piyasalarda son durum

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde faizi yüzde 452ten yüzde 50 çıkarmasının ardından dolarda hızlı bir düşüş oldu. Karardan önce 32,40 lira seviyesinde bulunan dolar kararla birlikte 32,04 lira seviyesine geriledi. Euro ise 35,50'den 35,10 seviyelerine düştü.

Merkez Bankası mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Şubatta ay 8 aylık faiz artış serisini sona erdiren Merkez Bankası, bu ay ise sürpriz bir hamle ile faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. Merkez'in faiz kararıyla birlikte dolar ve euro sert düştü.

DOLARDA 40 KURUŞLUK DÜŞÜŞ

Karar öncesi 32,40 lira seviyelerinde bulunan dolar, kararın açıklanmasıyla birlikte 32,04 lira seviyelerine kadar geriledi. Yaklaşık 40 kuruşluk bir düşüş yaşayan kur, daha sonra 32,10 lira seviyesinde dengelendi. 

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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