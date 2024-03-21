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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 831 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 831 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 831 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 1 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 968 milyon dolar azalışla 80 milyar 511 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 23 Şubat'ta 82 milyar 479 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 1,1 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar artışla 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 130 MİLYAR DOLAR BANDINA İNDİ 

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 831 milyon dolar düşüşle 131 milyar 750 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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