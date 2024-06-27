Dolar, küresel gücünü koruyor! Ne BRICS ne de avro etkileyebildi

Atlantic Council’in Geo Ekonomi Merkezinin yaptığı araştırmada, BRICS ülkelerinin ortak para birimi projesinin ve avronun dolar karşısında zayıf kaldığı, doların hâlâ rezerv para birimi olarak güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

EKONOMİ SERVİSİ - Küresel ekonomide doların rezerv para birimi olma rolünü zayıflatmaya çalışan BRICS ülkeleri başarıya ulaşamadı. İlk kuruluşunda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşup BRIC olarak adlandırılan, ardından Güney Afrika’nın katılımıyla BRICS’e dönüşen ülkeler grubu, yakın zamanda, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de katılımıyla 10 uluslu bir yapı hâline geldi. Topluluğun en güçlü ekonomisi Çin, ortak para birimi fikrinin en büyük destekleyicisi. Ancak tüm çabalara rağmen dolar küresel ekonomide en güçlü para birimi olmaya devam etti.

"DÜNYANIN BİRİNCİL REZERV PARA BİRİMİ"

Atlantic Council’in Geo Ekonomi Merkezi tarafından yapılan araştırmada, ABD dolarının “dünyanın birincil rezerv para birimi” olmaya devam ettiği sonucu çıktı ve bu durumun uzun süre değişmeyeceğinin altı çizildi. Öte yandan tüm global risklere rağmen ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiği, bu durumun da doların gücüne güç kattığı belirtildi.

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"BRICS'İN TEHDİTLERİNE RAĞMEN GÜÇ KAZANDI"

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın kurduğu BRICS’in ‘de-dolarizasyon’ kampanyasını eleştirdi. Kampanyanın büyüdüğünü kabul eden Waller, yine de ABD dolarının etkilenmediğini belirtti, dolarsızlaştırma tehditlerine rağmen ABD dolarının hâlâ tüm işlemlerde dünyanın en çok işlem gören para birimi olması sebebiyle Amerikalıların endişelenmesine gerek olmadığını açıkladı. Waller şöyle konuştu: “Bir dizi ölçüme göre, dolar açık ara en yaygın kullanılan para birimi olmaya devam ediyor. Bir süredir doların ölüme mahkum olduğuna, potansiyel olarak yakın bir ölüme mahkum olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Ancak BRICS’in doları azaltma tehditlerine rağmen ABD doları güç kazandı. Bazılarının uyardığı son gelişmeler bu statüyü tehdit edebilir, en azından şimdiye kadar onu güçlendirdi.”