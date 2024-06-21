Dikkat çeken hareketler! Dolarda yeni bir yolculuk mu?

Dolarda son dakika! 21 Haziran dolar fiyatı 32,85 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Aylardır aşılamayan 32,50 TL’nin artık aşağıda bir destek konumuna gelmeye başladığını aktaran analistler, “İhracatçı ve turizmciyi rahatlatacak sınırlı bir hareketlilik var. Yön yukarı döndü demek doğru olmaz çünkü TCMB’nin değerli TL vurgusu ve bu yöndeki politikaları, TÜFE ile mücadele kapsamında devam ediyor” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında aylar sonra bu hafta yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Mart ayının ikinci haftasından haziran ayının ikinci haftasına kadar 3 aylık süreçte dolar 32,50 TL seviyesinin altında seyrediyordu. Bu hafta ise kurlardaki hareket 32,50-33,00 bandında devam ediyor.

Haftanın son işlem günü başlarken, 32,50 TL’nin artık aşağıda bir destek olarak konumlanmaya başladığı, yukarı da ise 32,90 TL’nin üzerine doğru ataklar dikkat çekiyor.

21 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 21 Haziran 2024 dolar fiyatı 32,85 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise 32,62-32,77 TL alım ve satım bandında işlemler devam ediyor.

Euro satış fiyatı 35,10 TL ve Sterlin satış fiyatı da 41,44 TL’den gerçekleşiyor.

DÖVİZ HESAPLARI ÇÖZÜLÜYOR

Merkez Bankası tarafından özellikle son üç aydır uygulanan sıkı para politikası neticesinde hem yerli yatırımcılar döviz mevduatlarını bozdurmaya başladı hem de yabancı yatırımcıların tahvil başta olmak üzere TL varlıklara girişi arttı. Yerel seçim öncesi haftadan itibaren DTH hesaplarında 20 milyar dolar ve KKM hesaplarında 5 milyar dolarlık gerileme kaydedildi.

REZERVLER POZİTİFE DÖNDÜ

Yabancıların ise son 10 haftada yoğun olmak üzere bu süreçteki tahvil alımları, 10 milyar dolara yaklaştı. Kısa vadeli “carry trade” girişlerinin de 16-20 milyar dolar arasında seyrettiği görüldü. Bu süreçte Merkez Bankası 60 milyar doların üzerinde döviz alımı yaparak net rezervlerini negatiften pozitif bölgeye taşıdı.

2 SEKTÖR İÇİN “NEFES” OLABİLİR

Dolarda aylardır stabil seyrin ihracatçılar ve turizmciler gibi dövizle gelir elde eden sektörleri etkilediğini hatırlatan ekonomistler, “Kurlarda son günlerdeki yükselişe bakılacak olunursa, içeride maliyetleri TL ile artan bu sektörler için, bir miktar kontrollü harekete izin veriliyor olabilir” değerlendirmesinde buluyor.

DEĞERLİ TL POLİTİKASI SÜRECEK

İş dünyasının da zaten ‘kurlarda enflasyon kadar artış beklentisi’ talep ettiğini hatırlatan ekonomistler, “Ancak yine de sadece bu son yükselişe bakarak ‘yön yukarı döndü’ demek doğru olmaz. Sonuçta TCMB’nin değerli TL vurgusu ve bu yöndeki politikaları, TÜFE ile mücadele kapsamında devam ediyor” görüşünü aktarıyor.