Dolar yeni haftaya yatay başlıyor: Merkez Bankası, bu işaretleri alırsa faizi düşürebilir!

Dolarda son dakika! 24 Haziran 2024 dolar fiyatı 31,81 TL’den, cuma kapanışına yakın seviyelerden haftaya başlıyor. TCMB’nin 27 Haziran Perşembe günü faiz kararında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak aylık enflasyonda haziran-eylül döneminde %2,5’in altı ve ekim-aralık döneminde yüzde 1,5 seviyesine doğru bir yakınlaşma halinde; TCMB’nin, son çeyrekte 5 puanlık faiz indirimine gidebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalar, TCMB faiz kararının açıklanacağı kritik haftaya başladı. Geçen hafta perşembe günü yüzde 47,02’ye kadar gerileyen ve son 3 ayın en düşük seviyesini gören gecelik TL faizleri, cuma günü yüzde 50,35 seviyesine yükseldi. Böylece tekrar politika faizinin de üzerine çıkıldı. 27 Haziran tarihindeki Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz oranının yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Ancak TCMB’nin karar metninde vereceği mesajlar dikkatler takip edilecek.

24 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 24 Haziran 2024 dolar fiyatı 32,81 TL’den yeni haftaya başlıyor. Fiyat, geçen cuma günü kapanış değerine yakın seyrediyor. Kurda, özellikle son 1 haftalık süreçte 32,50 TL üzerinde “kalıcılık” da dikkat çekmeye başladı. Döviz bürolarında da işlemle bu sabah saatlerinde 32,76-32,81 TL alım ve satım aralığında gerçekleşiyor.

Euro satış fiyatı 35,10 TL ve Sterlin satış fiyatı da 41,45 TL seviyesinden bulunuyor.

BAKAN ŞİMŞEK’İN LONDRA TEMASLARI

Geçen hafta Londra’da yabancı yatırımcılarla buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temaslarının pozitif geçtiği; toplantıya geniş katılım gösteren yabancı yatırımcıların da Türkiye ilgisinin devam ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Citibank analistleri geçen hafta başında yaptıkları değerlendirmede; Türkiye’deki şartları olumlu bulmaya devam ettiklerini ancak “carry trade” alımlarının hızlı gerçekleştiğini ve bunun da TL üzerinde bir risk olabileceğini ileri sürmüştü. TL’de yaşanan sınırlı değer kaybında, “carry trade” ile gelen hızlı paranın bir miktar çıkış yapmasının da etkili olduğu ifade ediliyor.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

TCMB’nin bu haftaki PPK kararı öncesinde, “faiz indirimleri ne zaman başlayacak” soruları da artmaya başladı. Bu amaçla hazirandan itibaren enflasyon gerçekleşmeleri dikkatle takip edilecek. Tahminlere göre Haziran-Eylül döneminde aylık TÜFE’nin %2,5 seviyesinin altına gelmesi ve ekim-aralık döneminde de %1,5’lere yakınlaşması halinde; TCMB’nin son çeyrekte 5 puanlık bir faiz indirimine gidebileceği bekleniyor.

KKM’DEKİ ÇÖZÜLME DE KRİTİK

Bu arada Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yaşanan çözülmenin seyri de faiz indirimlerinin ne zaman ve ne ölçüde başlayabileceği konusunda önemli ip uçları verecek. Bankaların, KKM’de konumlanan yatırımcılara TL’ye dönüş tavsiyesinde bulunduğu bir dönemde, kurlarda yaşanabilecek ani artışların, süreci zorlaştırabileceği, bu sebeple sıkı para politikası vurgusunun da devam edeceği öngörülüyor.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Piyasalarda, haziran başında yüzde 41,50 seviyesine kadar gerileyen tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçerek yüzde 42,90’a çıkması da dikkat çekiyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, yabancıların yıl sonu TÜFE tahminlerinin yüzde 45’ler civarında olduğunu ve bu seviyenin, TCMB’nin yüzde 38’lik hedefinin üzerinde bulunduğunu belirterek; son dönemde “carry trade” işlemlerinde “TL sat” yönünde eğilimler görüldüğünü ancak bunun “alarm” seviyesinde olmadığını, bu sebeple tahvil faizlerinin bir miktar yükseldiğini ve TÜFE’ye dair beklentileri daha da aşağı gelmesi durumunda TL için daha pozitif bir süreç yaşanabileceğini ifade etti.