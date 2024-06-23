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Milyar dolarlık proje iptal edildi! BMW pil bataryalarından vazgeçti...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milyar dolarlık proje iptal edildi! BMW pil bataryalarından vazgeçti...

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman otomobil üreticisi BMW, İsveçli lityum iyon pil üreticisi olan Northvolt ile yaptığı 2,15 milyar dolarl değerindeki elektrikli araç batarya siparişini iptal ettiğini duyurdu.

Electrek'in haberine göre, Northvolt'un 2020 yılında BMW ile anlaştığı uzun vadeli pil hücresi tedarik sözleşmesini zamanında yerine getiremediğini bildirdi.

Bugün bir BMW sözcüsü yaptığı açıklamada, "Northvolt ve BMW Group, Northvolt'un faaliyetlerini yeni nesil pil hücrelerinin geliştirilmesi hedefine odaklamak için ortak bir karar aldı. BMW Group, Avrupa'da yüksek performanslı, döngüsel ve sürdürülebilir pil hücresi üreticisi kurma konusunda güçlü bir ilgiye sahip olmaya devam ediyor" dedi.

Milyar dolarlık proje iptal edildi! BMW pil bataryalarından vazgeçti... - 1. Resim

YENİ PİLLERİ SAMSUNG VERECEK 

İptal nedeniyle BMW'de oluşan boşluğu Koreli Samsung SDI dolduracak. Northvolt'un seri üretimi artırmakta zorluk çektiğini, planlanandan iki yıl geride kaldığını ve çok fazla atık ürettiğini bildirildi.

BMW, beşinci nesil bataryaları için Northvolt'un hücrelerini sipariş etmişti. Bu hücrelerin bu yıl itibaren İsveç'te yüzde 100 yenilenebilir rüzgar ve hidroelektrik enerjisi kullanılarak üretilmesi planlanıyordu. Ancak Northvolt, BMW'nin Vision Neue Klasse elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu yeni nesil pil hücrelerini yine de tedarik etmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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