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Haberler > Ekonomi > Durdurulduğu iddia edilmişti! SPK'dan açıklama geldi

Durdurulduğu iddia edilmişti! SPK'dan açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Durdurulduğu iddia edilmişti! SPK&#039;dan açıklama geldi
Sermaye Piyasası Kurulu, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin tahvil ihraçları durdurulduğu iddialarına yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada, şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgilere haftalık olarak yayımlanan bültende yer verildiği ifade edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarından yapılan yanıltıcı paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarının ‘Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin tahvil ihracını durdurdu’ yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak, başvuru dosyalarını sonuçlandırmaktadır. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon avro, 515 milyon ABD doları ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi onaylanmıştır. Şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler kurulumuzun haftalık bültenlerinde ve kurulumuzun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.”

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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