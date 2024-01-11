Elektrik fiyatlarına iki kat zam! Alman özel şirket yeni tarifesini açıkladı

11 Ocak 2024 23:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 00:43

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçen kış doğal gaz kriziyle karşı karşıya gelen Avrup'da elektrik fiyatları iki kat artışa gidiyor. Almanya merkezli özel enerji şirketi E.ON, elektrik tarifelerini iki katına çıkardığını duyurdu.

ELEKTİRK FİYATLARI İKİ KAT ARTIYOR

Derwesten'in aktardığı habere göre, Alman enerji şirketi E.ON, yeni elektrik tarifesini açıkladı. Essen merekezli enerji şirketi fiyatlarını büyük ölçüde artırdı.

E.ON'un yapacağı büyük zammı Kuzey Ren-Vestfalya'daki tüketici danışma merkezi bugün bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Merkeze göre elektrikle ısınan ve E.ON'un temel tedarik bölgesinde yaşayan tüketiciler ağır bir fiyat artışına maruz kalacak.

E.ON fiyat artışını Şubat ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.

ALMANYA YENİLEBİLİR ENERJİYE HIZ VERDİ

Öte yandan Avrupa Parlamentosu‘nun 2023 yılının sonunda kabul ettiği ve türbin üreticileri için finansman desteği öngören yeni politika sayesinde 2024’te bölgesel rüzgar enerjisi üretiminin daha da artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Avrupa genelinde 2024 ve sonrasında ilave rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin yaygın olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. S&P Global‘e göre Almanya, 2024 yılında 8 gigawatt (GW) yeni offshore kapasitesi için ihale açmayı planlıyor.