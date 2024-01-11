Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Elektrik fiyatlarına iki kat zam! Alman özel şirket yeni tarifesini açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Rusya'nın doğalgaz ambargosuyla geçen kış zor zamanlar geçiren Avrupa yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya. Alman özel elektrik şirketi çetin kış aylarında elektrik fiyatlarına iki kat zam yaptığını duyurdu. Yeni tarifeye göre Almanya'da tüketiciler ağır bir fiyat artışına maruz kalacak.

    Elektrik fiyatlarına iki kat zam! Alman özel şirket yeni tarifesini açıkladı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçen kış doğal gaz kriziyle karşı karşıya gelen Avrup'da elektrik fiyatları iki kat artışa gidiyor. Almanya merkezli özel enerji şirketi E.ON, elektrik tarifelerini iki katına çıkardığını duyurdu.

    ELEKTİRK FİYATLARI İKİ KAT ARTIYOR

    Derwesten'in aktardığı habere göre, Alman enerji şirketi E.ON, yeni elektrik tarifesini açıkladı. Essen merekezli enerji şirketi fiyatlarını büyük ölçüde artırdı. 

    E.ON'un yapacağı büyük zammı Kuzey Ren-Vestfalya'daki tüketici danışma merkezi bugün bir basın açıklamasıyla duyurdu.

    Merkeze göre elektrikle ısınan ve E.ON'un temel tedarik bölgesinde yaşayan tüketiciler ağır bir fiyat artışına maruz kalacak.

    E.ON fiyat artışını Şubat ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.

    ALMANYA YENİLEBİLİR ENERJİYE HIZ VERDİ

    Öte yandan Avrupa Parlamentosu‘nun 2023 yılının sonunda kabul ettiği ve türbin üreticileri için finansman desteği öngören yeni politika sayesinde 2024’te bölgesel rüzgar enerjisi üretiminin daha da artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Avrupa genelinde 2024 ve sonrasında ilave rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin yaygın olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. S&P Global‘e göre Almanya, 2024 yılında 8 gigawatt (GW) yeni offshore kapasitesi için ihale açmayı planlıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AlmanyaElektrikZam
    Haberler > Ekonomi > Elektrik fiyatlarına iki kat zam! Alman özel şirket yeni tarifesini açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Arjantin'de enflasyon son 34 yılın zirvesine çıktı - EkonomiArjantin'de enflasyon son 34 yılın zirvesine çıktıDev bankadan Dolar/TL tahmini - EkonomiDev bankadan Dolar/TL tahminiMicrosoft dünyanın en değerli şirketi oldu - EkonomiMicrosoft dünyanın en değerli şirketi olduKripto paralarda ETF yükselişi! - EkonomiKripto paralarda ETF yükselişi!İstanbul'a yeni metro müjdesi! Açılış tarihi belli oldu - Ekonomiİstanbul'a yeni metro müjdesi! Açılış tarihi belli olduPiyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı - EkonomiPiyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandıYatırımcılar KKM'yi terk ediyor! - EkonomiYatırımcılar KKM'yi terk ediyor!JPMorgan'dan dikkat çeken güncelleme! - EkonomiJPMorgan'dan dikkat çeken güncelleme!Merkez Bankası rezervleri geriledi - EkonomiMerkez Bankası rezervleri gerilediKritik veriye saatler kaldı, yön belirleyecek - EkonomiKritik veriye saatler kaldı, yön belirleyecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...