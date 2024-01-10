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    Rüzgar enerjisinde yeni rekor! Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 28'ini karşılıyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en yüksek rüzgar enerjisi üretimine ulaştığını açıkladı. Buna göre, rüzgardan üretilen elektriğin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28'e çıktı.

    Rüzgar enerjisinde yeni rekor! Türkiye&#039;nin elektrik ihtiyacının yüzde 28&#039;ini karşılıyor
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırdığını açıkladı. Bayraktar, 7 Ocak tarihinde rüzgarda yüzde 28 ile Türkiye tarihinde kaydedilen en yüksek üretim oranına ulaşıldığını söyledi.

    Paylaşımında Bayraktar, "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık" dedi.

    Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28'e yükseldi. Türkiye'de tüm kaynaklardan üretilen elektrik ise 778,5 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

    Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 3 Nisan 2023'te elde edilen 203 bin 69 megavaatsaat olarak gerçekleşmişti.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bakan BayraktarRüzgar EnerjisiElektrik
    Haberler > Ekonomi > Rüzgar enerjisinde yeni rekor! Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 28'ini karşılıyor
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